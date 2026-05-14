Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, jueves 14 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 14 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Santiago de Compostela despierta con calma este jueves. Es festivo e, inmersa en plenas Fiestas de la Ascensión 2026, la ciudad se prepara para disfrutar de una completa jornada en la que habrá multitud de planes para disfrutar del día.

Tanxugueiras dieron inicio a la celebración el pasado martes y ayer los artistas de Santiago 40 Pop hicieron vibrar al público con su concierto, que se compaginó con la actuación de la Orquesta América de Vigo. La representación de la obra teatral Entre Mujeres también fue un éxito.

La fiesta continúa hoy con la alborada y el concierto de la Banda Municipal de Música, que darán paso al esperado desfile de los cabezudos. Mondra amenizará la noche en la praza da Quintana, mientras que la Orquesta Marbella estará en la Alameda, entre otras propuestas para disfrutar de este jueves.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Alborada

La Asociación Cultural Música e Baile Tradicional de Conxo será la encargada de la primera Alborada de esta Ascensión 2026. Esta actuación se realizará de las 10:00 a las 12:00 horas entre Conxo y la plaza de Fonseca.

Concierto clásico

La música continuará desde las 12:00 horas en la plaza da Quintana y lo hará de la mano de la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar. Ambos ofrecerán un concierto bajo la dirección de David Fiuza.

Desfile de cabezudos

Los cabezudos saldrán a la calle un año más para realizar su tradicional paseo desde las 12:30 horas. El recorrido es el siguiente: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.

Feira Cabalar

La Feira Cabalar da Ascensión se celebra hoy en el Mercado Nacional de Gando de Santiago (Amio). El evento podrá disfrutarse entre las 10:00 y las 14:30 horas, con la siguiente programación:

10:00 horas. Entrega de dorsales de la inscripción previa por correo electrónico (secretaria@cabalogalego.com) en la mesa del jurado para las diferentes muestras cabalares morfológicas y de andadura gallega serrada y chapeada para caballos con una alzada menor a 1,5 metros

10:30 horas. Andadura gallega de tradición en marcha serrada (dos tiempos)

11:00 horas. Andadura gallega de tradición en marcha chapeada (cuatro tiempos)

11:30 horas. Muestra morfológica de caballos de pura raza gallega, sección caballos mayores de tres años. Gran Premio Dragóns de Santiago del Concello de Santiago de Compostela. Puntúa para la XXV Copa Galicia Pura Raza Galega

12:00 horas. Muestra morfológica de yeguas de pura raza gallega mayores de tres años. Gran Premio Dragóns de Santiago del Concello de Santiago de Compostela. Puntúa para la XXV Copa Galicia Pura Raza Galega

12:30 horas. Muestra morfológica de caballos y yeguas percherón, bretón, hispano-bretón o cruzamiento de estos . Gran Premio Cabalo Santiagueiro (sección única)

12:45 horas. Muestra morfológica de ponis (sección única)

13:00 horas. Entrega de premios

13:10 a 14:00 horas. Gran espectáculo ecuestre de doma 'Feira cabalar da Ascensión 2026' con el subcampeón del Salón Internacional do Cabalo SICAB 2025 y el 'Feitizo da Rosa'. Con la colaboración de la sección de doma de alta escuela de Galicia Dragóns de Santiago de la Asociación Pura Raza Cabalo Galego

14:30 horas. Fin de la feria

Folk na rúa

Ya por la tarde, entre las 18:00 y las 19:30 horas, se podrá disfrutar del evento Folk na rúa. Las cuatro agrupaciones participantes harán un concierto conjunto en la praza das Praterías desde las 20:00 horas, pero antes actuarán en los siguientes emplazamientos y horarios:

Plaza de Santo Agostiño

18:00 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

18:30 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

19:00 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

19:30 horas - Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira

Praza do Toural

18:00 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

18:30 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

19:00 horas - Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira

19:30 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

Plaza de Cervantes

18:00 horas - Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira

18:30 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

19:00 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

19:30 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

Praza do Obradoiro

18:00 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

18:30 horas - Grupo de Baile e Música Tradicional Brincadeira

19:00 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

19:30 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

Teatro

Esencia, del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales, podrá verse en el Auditorio de Galicia desde las 20:30 horas. Dirigido por Eduardo Vasco, cuenta con Juan Echanove y Joaquín Climent en el elenco. Las entradas están a la venta en la Zona C (plaza de Cervantes).

Mondra

Es uno de los artistas del momento y fue el primer concierto confirmado de estas Fiestas da Ascensión 2026. Mondra actuará en la praza da Quintana desde las 21:00 horas en un evento que "será moi especial" y en el que brillará su RONDA.

Sobre el escenario, Mondra estará acompañado por Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez y Saínza Piñeiro, que conforman la banda, y Sabela Domínguez y Jandros Rodríguez como intérpretes de danza.

Orquesta Marbella

La Alameda ofrece este jueves la actuación de la Orquesta Marbella. Los amantes de la verbena tienen una cita con una de las agrupaciones más potentes del verano gallego, que comenzará su concierto a las 22:00 horas.

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.