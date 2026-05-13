Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, miércoles 13 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 13 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Miles de personas disfrutaron ayer del arranque oficial de las Fiestas de la Ascensión en Santiago, donde desde el pasado viernes ya es posible disfrutar de las atracciones ubicadas en la Alameda. La presentación de O Cuarto de Tanxugueiras en una bonita escucha colectiva da paso este miércoles a más música y a una actuación teatral.

Las Fiestas de la Ascensión son una cita imprescindible para pasárselo en grande en el mes de mayo en la capital gallega. Este 2026, la celebración más picheleira del año cuenta con una amplia programación para todos los públicos, y este 13 tienen mucho que ofrecer.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Teatro

Los amantes del teatro tienen una cita esta tarde en el Teatro Principal. A partir de la obra Entre Mujeres de Santiago Moncada, Espiñas Rosas, de ARTías Teatro, se representará en este emplazamiento desde las 20:00 horas. La entrada es gratuita, aunque es preciso retirarla previamente. Hay un donativo a beneficio de la ONG Arrainas

Santiago 40 Pop

Los40 Pop llegan a Santiago de Compostela con las actuaciones de varios de los artistas del momento. Presentado por Tony Aguilar, el concierto arrancará a las 21:00 horas y contará con la presencia de Chiara Oliver, Ruslana, Marlon, Samuraï, Daniela Blasco, Kenneth, O Xoán, Tapa D’Orella y Kike Varela & Álvaro Puga.

América de Vigo

Las orquestas son un clásico de cualquier verbena gallega y, por supuesto, de las Fiestas de la Ascensión. La primera en actuar en esta edición 2026 será la Orquesta América de Vigo, que estará en la Alameda desde las 22:00 horas.

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.