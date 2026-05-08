Cristina Castaño (47 años), sobre los sueños que le quedan por cumplir: "Me encantaría que me llamase Sorogoyen"

La Revuelta tuvo en la noche de ayer una invitada muy especial. La gallega Cristina Castaño acudió al programa de TVE presentado por David Broncano para promocionar la última película protagonizada por Hugh Jackman y Emma Stone, Las ovejas detectives, en la que participa como actriz de doblaje en su versión en castellano.

La visita de Cristina Castaño dio mucho de sí. Durante su conversación con David Broncano, hablaron de temas tan variados como la maternidad, la astrología, los eclipses y otros asuntos más personales, como los sueños que aún le quedan por cumplir.

"Me encantaría que me llamase Sorogoyen para trabajar"

Hace un año, Cristina Castaño hacía público en La Revuelta su embarazo de siete meses a los 46 años. En esta segunda visita al espacio presentado por David Broncano, regresó convertida ya en madre de León. "Ha sido un amor", confesó emocionada.

Más allá de hablar de su maternidad, la actriz aprovechó su paso por el programa para revelar uno de los grandes sueños que todavía le quedan por cumplir: "Me encantaría que me llamase Sorogoyen para trabajar y que la próxima vez que me preguntes los puntos pueda superar Aitana Sánchez Gijón".

Cristina Castaño, natural de Vilalba, acumula más de dos décadas de trayectoria profesional. Alcanzó la popularidad gracias a su papel de Lydia Celada en Al salir de clase y ha participado en series como La que se avecina, Toy Boy o Nails.

Sin embargo, reconoce que aún tiene metas pendientes, entre ellas trabajar con el director de As bestas, Que Dios nos perdone y Los años nuevos.

Horóscopo y eclipses

En una conversación con David Broncano, Cristina Castaño afirmó creer firmemente en la astrología. De hecho, la actriz aseguró que toma el 99,99% de las decisiones importantes en función de los astros. "Hay días más propicios que otros", dijo.

Para explicarlo, puso un ejemplo muy claro: "Si tuviera que casarme, no lo haría un día de eclipse".

Sobre Las ovejas detectives, en la que participa poniendo voz en su versión en castellano, también dejó un par de reflexiones relacionadas con la importancia que concede al horóscopo y a la astrología.

"Que el universo, hasta que aprendas la lección, te va a seguir repitiendo" la misma situación, y que "por mucho que ayudes a alguien, si esa persona tiene que pasar por ahí, pasará",