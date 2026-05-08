Todo sobre la Ascensión 2026 en Santiago: esta es la programación completa, día a día

Santiago de Compostela celebra la próxima semana la Ascensión 2026. Las fiestas "más picheleiras" del año arrancarán el martes 12 de mayo y se prolongarán hasta el domingo con una amplia programación musical y cultural en la que se engloban el ComposFest y la Romaría das Flores, así como las tradicionales atracciones.

Un evento en el que participará Tanxugueiras y la actuación de Mondra, cabeza de cartel de las fiestas, son dos de las propuestas musicales de este año, en el que Santiago 40 Pop se celebrará el 13 de mayo. No faltarán tampoco las orquestas ni el teatro o los eventos deportivos.

El cartel de la Ascensión 2026 ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes. La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas. A pesar de que las fiestas comienzan de forma oficial el próximo martes, es posible disfrutar del espacio desde este viernes y hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 8, 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.

La programación, día a día

La Ascensión 2026 ya tiene el cartel completo, una vez desvelado este jueves la programación del ComposFest. Los festejos arrancan el próximo martes y se prolongarán hasta el domingo con propuestas para todos los públicos. Esto es todo lo que habrá en Santiago de Compostela durante los seis días de celebración:

Martes 12 de mayo

O cuarto x Tanxugueiras. Cuenta atrás para la presentación del nuevo disco. De 19:00 a 22:00 horas, en la plaza do Obradoiro

Miércoles 13 de mayo

Espiñas Rosas , de ARTías Teatro en el Teatro Principal desde las 20:00 horas. A partir de la obra Entre Mujeres de Santiago Moncada. Entrada gratuita, que hay que retirar previamente, con donativo a beneficio de la ONG Arrainas

, de ARTías Teatro en el Teatro Principal desde las 20:00 horas. A partir de la obra Entre Mujeres de Santiago Moncada. Entrada gratuita, que hay que retirar previamente, con donativo a beneficio de la ONG Arrainas Santiago 40 Pop , presentado por Tony Aguilar. Comenzará a las 21:00 horas en la plaza da Quintana y contará con las actuaciones de Chiara Oliver, Ruslana, Marlon, Samuraï, Daniela Blasco, Kenneth, O Xoán, Tapa D’Orella y Kike Varela & Álvaro Puga

, presentado por Tony Aguilar. Comenzará a las 21:00 horas en la plaza da Quintana y contará con las actuaciones de Chiara Oliver, Ruslana, Marlon, Samuraï, Daniela Blasco, Kenneth, O Xoán, Tapa D’Orella y Kike Varela & Álvaro Puga La Orquesta América de Vigo actuará en la Alameda desde las 22:00 horas

Jueves 14 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo. Será de 10:00 a 12:00 horas entre Conxo y la plaza de Fonseca

a cargo de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo. Será de 10:00 a 12:00 horas entre Conxo y la plaza de Fonseca La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecen un concierto bajo la dirección de David Fiuza. Será a las 12:00 horas en la plaza da Quintana

de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecen un concierto bajo la dirección de David Fiuza. Será a las 12:00 horas en la plaza da Quintana Los Cabezudos realizarán su tradicional paseo desde las 12:30 horas. El recorrido es el siguiente: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova

realizarán su tradicional paseo desde las 12:30 horas. El recorrido es el siguiente: rúa Nova, praza das Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova Folk na rúa se celebrará entre las 18:00 y las 19:30 horas en las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro con la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, el Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia y el Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira. A las 20:00 horas realizarán una actuación conjunta en la praza das Praterías

se celebrará entre las 18:00 y las 19:30 horas en las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro con la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar, el Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia y el Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira. A las 20:00 horas realizarán una actuación conjunta en la praza das Praterías Esencia se representará en el Auditorio de Galicia. Dirigido por Eduardo Vasco, cuenta con Juan Echanove y Joaquín Climent en el elenco. Las entradas están a la venta en la Zona C (plaza de Cervantes)

se representará en el Auditorio de Galicia. Dirigido por Eduardo Vasco, cuenta con Juan Echanove y Joaquín Climent en el elenco. Las entradas están a la venta en la Zona C (plaza de Cervantes) Mondra actúa en la praza da Quintana a las 21:00 horas

actúa en la praza da Quintana a las 21:00 horas La Orquesta Marbella estará desde las 22:00 horas en la Alameda

estará desde las 22:00 horas en la Alameda La Feira Cabalar da Ascensión tendrá lugar en el Mercado Nacional de Gando de Santiago (Amio) de 10:00 a 14:30 horas con muestras a lo largo de la mañana y el gran espectáculo ecuestre de doma desde las 13:10 horas

Viernes 15 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Devagariño, entre O Castiñeiriño y San Fiz de Solovio y de 10:00 a 12:00 horas

a cargo de la A. C. Devagariño, entre O Castiñeiriño y San Fiz de Solovio y de 10:00 a 12:00 horas Coro Voces de Compostela en la plaza do Toural a las 18:30 horas

en la plaza do Toural a las 18:30 horas Coro Asubío en el Cantón do Toural a las 19:00 horas

en el Cantón do Toural a las 19:00 horas Coral Alegría de Compostela en la plaza de Cervantes a las 19:30 horas

en la plaza de Cervantes a las 19:30 horas Coro Santa Susana en la plaza do Obradoiro a las 20:00 horas

en la plaza do Obradoiro a las 20:00 horas Bloco da Escola de Latexo Percusión en Alameda, Carreira do Conde y plaza Roxa a las 20:00 horas

en Alameda, Carreira do Conde y plaza Roxa a las 20:00 horas Obradoiro de voces Libredón , en el soportal del edificio de Correos desde las 20:30 horas

, en el soportal del edificio de Correos desde las 20:30 horas Coral Polifónica La Salle en la Iglesia de Santa María Salomé a las 21:00 horas

en la Iglesia de Santa María Salomé a las 21:00 horas XLIX Torneo da Chave a las 20:00 horas junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda

a las 20:00 horas junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda Orquesta La Oca a las 22:00 horas en la Alameda

a las 22:00 horas en la Alameda El Composfest regresa a la plaza da Quintana desde las 20:30 hasta las 00:30 horas con 9Louro, Lumedoloop y Saya

Sábado 16 de mayo

Alborada a cargo de la A. C. Xirandaina entre As Fontiñas y la plaza de A Inmaculada. Será de 10:00 a 12:00 horas

a cargo de la A. C. Xirandaina entre As Fontiñas y la plaza de A Inmaculada. Será de 10:00 a 12:00 horas Campeonato gallego de Espada en el Pabellón de Pontepedriña de 09:00 a 19:00 horas

en el Pabellón de Pontepedriña de 09:00 a 19:00 horas FastLife ExpoMotor (Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 20:00 horas

(Exposición de vehículos clásicos y contemporáneos) en el Outlet Área Central. De 11:00 a 20:00 horas XXVI Festa para as persoas maiores . Es en el recinto ferial de Amio a las 14:00 horas y contará con la actuación del Grupo Mar Dávila. Las entradas pueden comprarse por 10 euros en el Teatro Principal hasta el día anterior

. Es en el recinto ferial de Amio a las 14:00 horas y contará con la actuación del Grupo Mar Dávila. Las entradas pueden comprarse por 10 euros en el Teatro Principal hasta el día anterior Las escuelas de baile tradicional ofrecerán actuaciones y talleres en las plazas de Santo Agostiño, Obradoiro, Toural y Cervantes a las 12:00 y 12:45 horas, así como a las 18:45 en el caso de las dos primeras y a las 18:00 en las dos segundas. A las 13:00 horas habrá una actuación conjunta en la plaza da Quintana

ofrecerán actuaciones y talleres en las plazas de Santo Agostiño, Obradoiro, Toural y Cervantes a las 12:00 y 12:45 horas, así como a las 18:45 en el caso de las dos primeras y a las 18:00 en las dos segundas. A las 13:00 horas habrá una actuación conjunta en la plaza da Quintana El XLIX Torneo da Chave se celebrará junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda, a las 17:00 horas

se celebrará junto a la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda, a las 17:00 horas El Teatro Principal acoge a las 20:00 horas el concierto de las corales : Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae

: Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae Los Cantos da Taberna comenzarán a las 20:00 horas con Muiñeiros do Sarela en Airas Nunes, Esfolladores en Riquela y Sons de Solobio en el Bar Suso. A las 21:00 horas será el turno de Muiñeiros do Saerla en el Bar Moha y Raianos en el Bar Pepe Payá, mientras que a las 22:00 horas actuarán Esfolladores en el Bar Medusa y Sons de Solobio en el Bar Gramola, local en el que estarán Raianos a las 23:00 horas

comenzarán a las 20:00 horas con Muiñeiros do Sarela en Airas Nunes, Esfolladores en Riquela y Sons de Solobio en el Bar Suso. A las 21:00 horas será el turno de Muiñeiros do Saerla en el Bar Moha y Raianos en el Bar Pepe Payá, mientras que a las 22:00 horas actuarán Esfolladores en el Bar Medusa y Sons de Solobio en el Bar Gramola, local en el que estarán Raianos a las 23:00 horas Concierto Alba Reche logo SON Estrella Galicia a las 22:00 horas en la plaza da Quintana

logo SON Estrella Galicia a las 22:00 horas en la plaza da Quintana La Romaría das Flores se celebra en el parque de Belvís con Fuego Lolita, Lisasinson, Saibran; Los Mejillones Tigre, Familia Caamagno acompañados por la Orquestra do Quince y Los Punsetes. La jornada se completa con la sesión vermú de Chicho Selektor (Ortiga) y el cierre de Pídechas o corpo. Hay programación para los más pequeños, así como zona gastro, y se celebra la Feira de Editoras de Compostela

Domingo 17 de mayo