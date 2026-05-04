El Outlet Área Central de Santiago anima a disfrutar de su oferta de restauración en la ruta "O paseo do tapeo"

El público podrá votar por su plato favorito de las quince elaboraciones de los nueve establecimientos que participan en "O paseo do tapeo"

Desde el miércoles 6 al domingo 24 de mayo, los visitantes podrán recorrer los nueve establecimientos participantes y degustar las quince elaboraciones, once saladas y cuatro dulces.

El certamen contará con una doble valoración: por un lado, un jurado profesional formado por tres personas vinculadas a la gastronomía evaluará aspectos como el sabor, la presentación y la originalidad; y, por otra, el público decidirá con su participación cuál es la tapa más popular.

La participación del público se realizará a través del Pasaporte del Sabor, que podrá solicitarse en los establecimientos participantes. Tras probar las tapas, el establecimiento sellará el apartado de su tapa en el pasaporte. El cliente deberá valorar como mínimo seis creaciones con una puntuación de 1 a 10 para que sean válidos sus votos.

Después, el cliente depositará el pasaporte en la urna habilitada en los pasillos de Área Central. Las personas participantes entrarán en el sorteo de tres tarjetas regalo por valor de 100 euros para gastar en los establecimientos de Área Central.

Cada tapa tendrá un precio único de 3,5 euros y estará disponible en los horarios establecidos por cada local, lo que permite adaptar el recorrido gastronómico a diferentes momentos del día.

Los resultados del jurado profesional y popular se darán a conocer el 29 de mayo a través de los canales oficiales de Área Central, poniendo el broche final a esta nueva propuesta que combina gastronomía, participación y ocio.

"O Paseo do Tapeo" se presenta como una oportunidad para descubrir y disfrutar de la oferta gastronómica del Outlet Área Central de una manera diferente, a través de este recorrido lleno de sabor.

Los establecimientos participantes son Adriel's Mi dulce secreto, Atahualpa Tasty Cuisine, Damta Numaru, El Dieciocho, El Faro Café, El rincón de Jan, Gasthof, Kassem y La Cuca Brunch.