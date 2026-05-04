A Coruña acoge en mayo el V Torneo de Puzzles con participantes de toda España

A Coruña volverá a convertirse en epicentro del ocio inteligente en 2026 con una nueva edición del ya consolidado concurso de puzzles. La ciudad acogerá el V Torneo de Puzzles Ciudad de A Coruña, un evento que reunirá a aficionados de todas las edades en un ambiente competitivo y familiar.

La cita tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en el Hotel Plaza, donde se desarrollarán distintas modalidades pensadas para todos los públicos: individual, por parejas, por equipos e infantil.

El torneo busca seguir impulsando en Galicia una afición que vive un notable auge en los últimos años. Los puzzles han ganado popularidad por su capacidad para combinar entretenimiento, reto mental y socialización, convirtiéndose en una opción cada vez más demandada tanto en el ámbito doméstico como en competiciones organizadas.

Ocio en familia

Desde la organización destacan que el evento pretende ser “una fiesta del puzzle y del ocio en familia”, abierta tanto a personas expertas como a quienes se inician en esta actividad. Además de la vertiente competitiva, el encuentro aspira a consolidarse como una experiencia dinámica también para el público asistente.

La elección de A Coruña como sede responde a su perfil como ciudad abierta, bien comunicada y con amplia experiencia en la organización de eventos culturales y deportivos. En este sentido, el torneo también busca tener impacto más allá de la competición, sirviendo como escaparate para el turismo urbano, la hostelería local y la oferta cultural coruñesa.

La organización prevé la llegada de participantes procedentes de distintos puntos de Galicia y del resto de España, lo que contribuirá a dinamizar la actividad durante ese fin de semana.

Las bases completas del torneo ya están disponibles en la web oficial doctorpanush.com, donde también se irá actualizando la información sobre el desarrollo del evento. Para seguimiento y consultas, los medios podrán contactar a través de los canales oficiales habilitados por la organización.