Planes en A Coruña para el primer fin de semana de mayo: humor, conciertos, deporte y mucho más

Algunos de los planes que puedes hacer este fin de semana

El mes de mayo arranca en A Coruña con un fin de semana que se presenta más largo de lo habitual y con varios motivos para salir a la calle. El viernes 1, festivo por el Día del Trabajador, marca el inicio de tres días consecutivos en los que la ciudad combinará descanso, ocio y una agenda cultural especialmente intensa. A esto se suma el domingo 3, Día de la Madre, que añade un componente más familiar a unos días que invitan a hacer planes.

Con este contexto, A Coruña se prepara para un fin de semana en el que el humor volverá a ser uno de los grandes protagonistas gracias al Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU), que encara su recta final. Pero no será lo único: conciertos, propuestas escénicas, actividades creativas y citas deportivas completan una programación variada que se reparte por distintos espacios de la ciudad.

Encuentro Mundial de Humorismo

"Humoris Causa" es una de las grandes citas del festival

El Encuentro Mundial de Humorismo continúa con una programación muy intensa entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo. Durante estos días, el festival combina espectáculos, formatos innovadores y propuestas formativas.

Entre ellas destaca el curso intensivo Fracaso Calidade, impartido por Jöns Pappila en el Hotel Eurostars Atlántico durante las tres jornadas en horario de mañana. Se trata de un taller práctico centrado en el clown y en la exploración del error como herramienta creativa.

El viernes 1 arranca con ¿Esto se entiende?, una propuesta que reflexiona sobre el proceso creativo colectivo a través de un grupo de WhatsApp formado por artistas como Luis Piedrahita, Candela Sierra o Xavi Puig, en el Teatro Colón a las 12:30 horas.

Ese mismo día, la Praza de María Pita acoge El Velocípedo Mágico, de Billy Bluff, con funciones a las 12:30 y a las 18:00 horas, en un espectáculo pensado para todos los públicos. La jornada se completa con Humoris Causa, en Palexco (19:00 y 22:00 horas), una de las grandes citas del festival con nombres como Eva Soriano, Álex Clavero o Galder Varas.

El sábado 2 continuará la programación con propuestas como Piensa en Wilbur (12:00 horas, Teatro Colón), una mezcla de acrobacia y humor; el directo de Torreznos Podcast (12:30, Sede Afundación); o el espectáculo Ícaro, de Daniele Finzi Pasca, a las 19:00 horas.

Ese mismo día, Palexco acogerá Chisteria Colectiva (19:00 y 22:00 horas), un homenaje al chiste con algunos de los grandes nombres de la comedia nacional.

El domingo 3, el festival encara su cierre con Mi media comedia, protagonizada por Eva Hache y Malena Alterio (12:30, Teatro Colón), y la gala final Fantastic Colofon (20:00 horas), que pondrá el broche a esta edición.

Conciertos del fin de semana

La Sala Pelícano recibirá al rapero madrileño Grecas

La música también tendrá un peso importante en la agenda. El viernes 1 de mayo, el Palacio de la Ópera acoge un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, con obras de Beethoven y Marcial del Adalid.

Ese mismo día, la Sala Pelícano recibirá al rapero madrileño Grecas (a las 21:30 horas), mientras que la Sala Mardi Gras acogerá el concierto de The Cruz & The Dukes of Harlem (a las 22:00 horas), con una propuesta centrada en el rock and roll clásico.

El sábado 2, el coruñés Javi Chapela actuará en la Sala Garufa dentro del ciclo Girando Por Salas.

Otros planes: talleres y experiencias

Coruña Estudio Inmersivo (CEI) acoge la propuesta (IN)VISUAL

Para quienes busquen algo diferente, el sábado 2 The Vibe Studio organiza un taller DIY de creación de pulseras acompañado de un trivial sobre Disney. La actividad, de carácter solidario, se celebrará en el barrio de O Ventorrillo.

Ese mismo día, el Coruña Estudio Inmersivo (CEI) acoge la propuesta (IN)VISUAL, con el artista francés MAOTIK, que presenta una performance audiovisual en la que se combinan luz, sonido y tecnología en tiempo real.

Deporte en A Coruña y alrededores

RC Deportivo

El deporte también tendrá protagonismo durante el fin de semana. El viernes 1, el Deportivo se enfrentará al Leganés en Riazor en una jornada marcada por el festivo.

Ese mismo día se celebrará la Carrera Popular de Arteixo, con un recorrido de 11,7 kilómetros que partirá desde el entorno del Pazo dos Deportes.

Además, el hockey también tendrá su cita con el encuentro entre el Deportivo Liceo y el Alcoi en el Palacio de los Deportes de Riazor.