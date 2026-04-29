A Coruña acoge el Corufest 2026, el festival que reivindica la diversidad LGTBIQ+

A Coruña volverá a convertirse en un espacio de encuentro para la diversidad con la llegada de una nueva edición de Corufest. El festival de artes escénicas por la diversidad afectivo-sexual celebrará su novena edición entre el 6 y el 17 de mayo con una programación que combina teatro, danza, literatura, encuentros y propuestas de memoria.

Bajo el lema "una ciudad que acoge, una cultura que transforma", el evento refuerza su apuesta por acercar la diversidad y la identidad al conjunto de la ciudadanía a través de la cultura. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla.

Un festival que atraviesa la ciudad

La programación se desplegará en distintos espacios de A Coruña, desde el Teatro Colón o el Rosalía de Castro hasta el Centro Ágora o la Casa Museo Casares Quiroga, además de enclaves como Galgo Azul. Una red que permite que Corufest no sea solo un evento puntual, sino una experiencia que conecta distintos públicos y escenarios urbanos.

La apertura correrá a cargo de O Xoán, alter ego musical del actor Xoán Fórneas, que presentará su primer proyecto el 6 de mayo en el Teatro Colón. Su propuesta mezcla tradición y contemporaneidad en un formato que combina escena y creación sonora.

Uno de los momentos destacados llegará el 7 de mayo con la entrega del Reconocimiento Samuel Luiz, que este año recaerá en Boti García Rodrigo, figura clave en la historia del movimiento LGTBIQ+ en España. Tras el acto, se celebrará un encuentro literario centrado en la escritura como espacio de identidad y ruptura.

Artes escénicas y nuevas miradas

El programa incluye propuestas de danza contemporánea como Orgía, en el Teatro Rosalía de Castro, o Nik·Eu 2.0, en el Centro Ágora, que exploran el cuerpo como espacio de identidad. También habrá teatro con piezas como Manual para follarse a un macho con vagina, que aborda la construcción de la masculinidad desde una perspectiva trans, o Caballito de mar, centrada en la experiencia de un hombre trans embarazado.

La programación también presta atención al público joven con Manual básico de lengua de signos para romper corazones, una obra que aborda el amor y la diversidad funcional y que contará con funciones tanto para centros educativos como para público general.

Memoria, literatura y reflexión

Corufest 2026 incorpora también espacios de reflexión y memoria. La Casa Museo Casares Quiroga acogerá la exposición Maricones y travestis a la calle, del artista Sergio Marey, que recupera la figura de Trinidad Falcés, conocida como Trini, una mujer trans coruñesa represaliada durante el franquismo.

El cierre del festival coincidirá con el Día das Letras Galegas y el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con un encuentro con el escritor y activista Ismael Ramos, una de las voces más destacadas de la literatura gallega actual.

Además, el programa incluye el laboratorio escénico Drama, Glitter y Revolución, dirigido por Noemí Rodríguez, que propone explorar la experiencia personal como materia creativa.