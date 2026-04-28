Grandes novedades, promociones y actividades esta semana en el Outlet Área Central de Santiago

Destaca el inicio de la pop-up de artesanía "Materia Prima", la ampliación de las instalaciones del gimnasio Dreamfit y el regreso del Súper weekend

El Outlet Área Central no para de sorprender a su clientela y visitantes con grandes novedades, promociones especiales y un programa de actividades pensado para ofrecer planes diferentes cada semana.

La gran novedad es la futura ampliación del gimnasio Dreamfit. Debido a su gran acogida, Dreamfit ha decidido aumentar sus instalaciones para ofrecer más servicios y nuevas experiencias a sus usuarios. Dicha ampliación forma parte de las acciones que pondrá en marcha en los próximos meses.

El gimnasio Dreamfit abrió sus puertas en el Outlet Área Central en septiembre de 2024 y desde entonces ha visto incrementada su clientela día a día. Esta decisión de aumentar su superficie confirma el interés de la marca por reforzar su presencia en Área Central y en la ciudad de Santiago.

Grandes promociones y actividades únicas por el Día de la madre

Esta semana se traduce en importantes descuentos en los outlets de Área Central, como todas las últimas semanas de cada mes, con la celebración del Súper weekend. Este mes, estas jornadas especiales tendrán lugar este miércoles, jueves y sábado. Los Súper weekend son la oportunidad perfecta para equiparse con las mejores firmas gracias a las promociones que se pueden encontrar.

A los descuentos habituales de los outlets, estos días habrá descuentos extra que pueden llegar al 60%, perfectos para renovar el armario y vestirse para esta primavera. Además, con el Día de la madre tan cerca, es la ocasión perfecta para acertar con el regalo en tu visita a los outlets de marcas tan reconocidas como Bimba y Lola, Scalpers, Silbon, Nanos, Purificación García, Fifty, Lolita Moda, El Pulpo, Nanos, Zabba, etc. Además, la óptica Opticoa ofrece importantes promociones por su apertura, como gafas graduadas antirreflejantes a 49 euros.

Por si fuera poco, este miércoles, jueves y sábado Área Central celebra la segunda edición de la pop-up de artesanía «Materia prima». En horario de 11.00 a 21.00 h., cerca de una quincena de talleres artesanales estarán en Área Central mostrando y vendiendo sus creaciones únicas.

En esta actividad, organizada en colaboración con la Asociación para el fomento y el impulso de la artesanía galega Afiga, habrá una variedad de productos hechos con mucho mimo y dedicación: artesanía en cuero y madera, broches, joyería artesanal, ilustraciones, etc. También habrá velas, accesorios para el cabello, entre otros productos artesanales.