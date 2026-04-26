La asociación Galiasia acerca a A Coruña alumnos de Hong Kong: "Fomentamos el intercambio cultural"

Alumnos de Hong Kong durante su estancia en A Coruña, en actividades organizadas por Galiasia, Asociación para el Intercambio Socio Cultural.jpg

En A Coruña hay un pequeño proyecto que, desde hace más de una década, tiende puentes entre dos mundos separados por miles de kilómetros. Se llama Galiasia, Asociación para el Intercambio Socio Cultural, y su objetivo es tan sencillo como ambicioso: acercar la cultura china y la española a través de la convivencia.

La asociación nació en 2012 a raíz de una experiencia personal. "Un familiar nuestro es profesor de español en Hong Kong y nos trasladó el interés que tenían los estudiantes por conocer España más allá del aula", explica María Martínez, presidenta de Galiasia. A partir de ahí surgió la idea: ofrecer a jóvenes chinos la posibilidad de convivir durante unos días con familias coruñesas.

Lo que comenzó como una prueba con dos alumnos se ha convertido en un proyecto consolidado. Desde entonces, han organizado ocho intercambios en los que han participado alrededor de 70 estudiantes y familias. "Son estancias cortas, de ocho o nueve días, pero muy intensas. Se crean vínculos que muchas veces se mantienen en el tiempo", señala Martínez.

Una experiencia familiar y cercana

Cada verano, un pequeño grupo de estudiantes de entre 13 y 15 años viaja desde Hong Kong a A Coruña acompañado por su profesor. Durante su estancia, conviven con familias de la ciudad, participan en campamentos y descubren la vida cotidiana en Galicia. Parte de la experiencia se desarrolla en colaboración con el Colegio Plurilingüe Montegrande de A Coruña, que participa en el proyecto desde su primer año, donde los alumnos participan en actividades y comparten tiempo con estudiantes locales.

El perfil de las familias es diverso, pero todas comparten una motivación común. "Buscamos hogares que quieran vivir la experiencia, no que lo hagan por un motivo económico. Para nosotros es importante que sea un intercambio real", explica la presidenta de Galiasia.

Esa dimensión humana es, precisamente, una de las claves del proyecto. "Somos una asociación pequeña y eso nos permite cuidar mucho cada detalle. Todo es muy cercano, muy familiar. No es un programa masivo, y creemos que ahí está una de nuestras fortalezas", apunta.

Jóvenes de Hong Kong conviven y participan en actividades en A Coruña dentro del programa de Galiasia.jpg

Mucho más que aprender un idioma

Aunque el aprendizaje del español es uno de los ejes del programa, el objetivo va mucho más allá. Para Galiasia, el intercambio cultural es una herramienta para fomentar la comprensión y el respeto.

"Conocer otras culturas te ayuda a entender mejor el mundo. Si no conoces, no puedes comprender", reflexiona Martínez. Durante los días que pasan en la ciudad, los estudiantes participan en actividades, visitan espacios como playas o museos y comparten tiempo con sus familias de acogida.

Además, el contacto no termina con el viaje. En muchos casos, las relaciones continúan con el paso del tiempo. "Hay familias que han mantenido el vínculo durante años. Incluso algún estudiante ha vuelto años después. Al final, es como tener un amigo al otro lado del mundo", destaca.

Un proyecto que busca crecer en A Coruña

De cara a este verano, Galiasia prepara una nueva edición del programa, que se desarrollará entre el 28 de junio y el 7 de julio. En total, nueve estudiantes volverán a A Coruña para vivir esta experiencia.

La asociación busca ahora ampliar su red de familias acogedoras en la ciudad. "Nos gustaría que más gente conociera el proyecto y se animara a participar. Es una experiencia muy enriquecedora, tanto para quienes vienen como para quienes acogen", concluye Martínez.