El peligro de cortar y volver con tu pareja: "Una relación tóxica es súper adictiva, pero te mata"

Cortar y volver constantemente con tu pareja es sinónimo de que estás en una relación tóxica. La psicóloga Lara Ferreiro dará una charla el próximo 15 de abril en A Coruña en la que abordará temas como este

Las relaciones tóxicas no siempre se basan en celos patológicos o conflictos constantes. Muchas veces se presentan de forma sutil, casi imperceptible, disfrazadas de amor intenso o supuestas promesas de cambio que nunca se cumplen. Poco a poco te vas apagando y, sin darte cuenta, empiezas a ceder, a justificar malas actitudes y a normalizar tu propio malestar.

Es en este contexto donde nacen las relaciones boomerang, esas que terminan y regresan una y otra vez, atrapadas en un círculo vicioso. Entre rupturas y reconciliaciones, el vínculo se vuelve una adicción emocional que consume, desgasta y te apaga lentamente, consiguiendo que el amor se confunda con dependencia y el dolor en costumbre.

Sobre las relaciones tóxicas hablará Lara Ferreiro, psicóloga y sexóloga, en la charla que dará en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña, el próximo 15 de abril a partir de las 19:30 horas. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo. En Quiérete y sal de relaciones tóxicas, Lara Ferreiro combina divulgación psicológica, casos reales y una narrativa cercana para explicar por qué algunas relaciones generan auténticas adicciones emocionales, similares a las provocadas por las drogas.

"Las segundas partes normalmente nunca fueron buenas"

Las relaciones de parejas que rompen y vuelven de forma constante, conocidas como "relaciones boomerang", son un fenómeno cada vez más común. Según la psicóloga Lara Ferreiro, estas relaciones de ida y vuelta "son absolutamente tóxicas".

Lo que caracteriza a estas parejas es un patrón cíclico de ruptura y reconciliación que genera un refuerzo intermitente en el cerebro, similar al de una máquina tragaperras. "Un día te dan una moneda, otro día no, un día estamos bien, otro día cortamos. Tu cerebro se engancha porque se vuelve a la relación, pero sin haber resuelto el por qué se rompió", explica la experta.

Este ciclo de idas y vueltas provoca que los problemas continúen, agravándose poco a poco e intensificándose con el tiempo. Lara apunta que "normalmente los problemas son cíclicos por una cosa que tú rompiste, una y otra vez". Y añade: "Las segundas partes normalmente nunca fueron buenas. Solo se puede volver si el motivo por el que se rompió se ha resuelto".

La dependencia emocional en estas relaciones no es amor, sino adicción: "Una relación tóxica te genera el cuádruple de dopamina, que es la hormona del placer, que una relación normal". Ferreiro hace un símil: "Es como conducir un Ferrari a 500 km por hora, es súper adictivo, pero por otro lado te va a matar".

Así, Lara Ferreiro señala que "una relación tóxica es súper adictiva, pero te mata". Ante el avance de este tipo de relaciones, la psicóloga ofrecerá una charla en A Coruña en la que explicará este tema más a fondo, haciendo hincapié en las técnicas de manipulación para que todas aprendamos a identificar una relación tóxica, ya sea en pareja, con una amistad o con un familiar.

En cuanto a las relaciones abiertas, la psicóloga alerta sobre los riesgos de manipulación y falta de claridad: "Hay veces que es legitimar cuernos".

Para que este tipo de relaciones funcionen, explica, "no pueden venir de unos cuernos previos como una solución", además de que deben existir normas claras y un acuerdo mutuo: "Tiene que haber reglas, eso es muy importante: no se puede repetir, no se puede hacer en la cama conyugal, que no sea gente que conozcamos...", pone como ejemplo.

Este tema y muchos otros relacionados con las relaciones tóxicas serán el epicentro que tratará Lara Ferreiro en la charla que dará en el Auditorio Sede Afundación el próximo 15 de abril. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.