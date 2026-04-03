A Coruña conmemora la muerte de Cristo con el Santo Entierro este Viernes Santo

Con un ambiente de luto y solemnidad solo interrumpido por la música. Así se desarrolló esta tarde la procesión del Santo Entierro, que recordó este Viernes Santo en A Coruña la muerte de Cristo en la cruz.

El cortejo partió puntual a las 19:00 horas, saliendo desde la plaza Carlos I, en la Ciudad Vieja coruñesa. El recorrido siguió ante centenares de personas por el Parrote, la Dársena y la calle María Barbeito, para adentrarse en la plaza de María Pita.

Allí, frente al Palacio Municipal, tiene lugar el Acto de Concentración de Cofradías. A su término, la procesión de feligreses, con los pasos de Cristo Flagelado, Ntro. Padre Jesús Nazareno del Perdón o el Calvario, representando el lugar donde fue crucificado, continuó hacia la Ciudad Vieja para finalizar en Santo Domingo pasando por San Francisco.

Organizada por la Franciscana y Seráfica Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y Santo Entierro, la procesión también incluye los pasos de Ntra. Sra. de la Soledad, San Juan Evangelista y Sta. María Magdalena, quienes acompañaron a Jesús en sus últimos momentos.

Procesión del Santo Entierro en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Antes, esta misma mañana, tuvo lugar en la ciudad la procesión del Vía Crucis organizada por la Venerable Cofradía de la Pasión del Señor y de Nuestra Señora del Mayor Dolor con los pasos del Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. Esta partió y finalizó en la iglesia de San Jorge, tras un recorrido por la Ciudad Vieja.

En otro punto de la ciudad, por el barrio de Cuatro Caminos, hoy también se celebró la Procesión Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de las Angustias con los pasos homónimos de Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de Las Angustias.

El recorrido arrancó con cerca de media hora de retraso en la iglesia de Fátima en la calle Novoa Santos y siguió por la avenida de Oza, La Gaiteira, la calle Alcalde Marchesi, Ramón y Cajal, para regresar a Novoa Santos por la avenida de Oza.

La Semana Santa continúa este fin de semana en A Coruña. Este sábado se celebrará la procesión dos Caladiños desde las 19:00 horas partiendo del templo de la Orden Tercera, desde el cual también arrancará el domingo la procesión de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, en esta ocasión a las 11:30 horas.