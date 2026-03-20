Así es la futura casa de Ana Peleteiro: una parcela de 3.000 m2 con piscina, cancha de baloncesto y gimnasio

A través de un vídeo de 18 minutos en su canal de Youtube, Ana Peleteiro ha mostrado a sus seguidores la estructura de la que será su futura casa: una vivienda en una parcela de 3.000 metros cuadrados, diseñada con todo lujo de detalles, gran privacidad y una orientación perfecta al sol.

La espectacular casa, que construye junto a Benjamin Compaoré, contará con tres plantas y un amplio terreno en el que no faltará de nada: terraza, piscina, cancha de baloncesto, gimnasio, cocina exterior y un patio inglés. Un hogar que, como afirma la atleta gallega, "tiene mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchos años de constancia, de trabajo y sacrificio y es un sueño cumplido 100%".

Así es la casa de Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré

Hour Tour de Ana Peleteiro Youtube Ana Peleteiro

Metidos de lleno en el proyecto desde 2023, Ana Peleteiro reconoce que "ha sido un camino largo". Todo comenzó ese mismo año, después del nacimiento de su hija Lúa, cuando junto a Benjamin Compaoré empezó a buscar el terreno ideal.

Tenían claro que querían construir cerca del centro de Ribeira (A Coruña) y también a pocos minutos de la casa de sus padres. Finalmente, encontraron el terreno a finales de 2023. "De aquí al centro de la ciudad tardamos 5 minutos andando", explica.

La parcela, de 3.000 metros cuadrados y situada a solo 200 metros de la playa, reúne todo lo que buscaban: amplitud, naturaleza y privacidad. En ella está en camino la vivienda de tres plantas que tendrá cancha de baloncesto, piscina, terraza, jardín e incluso ascensor.

"Mucha tranquilidad y sobre todo mucha privacidad, que para nosotros era esencial", asegura la atleta, que destaca también el entorno y la tranquilidad que transmite. A su alrededor no se escucha ningún ruido, tan solo "pajaritos, gaviotas y algún mugido de nuestras amigas las vacas".

Uno de los aspectos clave del proyecto es la orientación. "Vamos a tener todo el día muchísimo sol", cuenta, subrayando que la casa tendrá muchísima luz natural sin renunciar a la intimidad. Además, han decidido respetar las vistas al terreno colindante para mantener ese contacto con lo rural.

En cuanto al diseño, la vivienda tendrá un estilo muy ligado a la tierra. La entrada contará con un jardín de plantas aromáticas y una puerta de grandes dimensiones. Al entrar, accedemos a la primera planta. "Todo el área común con salón, cocina, baño, aseo de invitados y la despensa. Todo lo que es el área social".

Entrada de la casa de Ana Peleteiro Youtube Ana Peleteiro

También habrá armarios de almacenamiento, así como un área de juegos y una oficina, algo esencial para ellos. Toda la planta contará con grandes ventanales con vistas al patio interior y la piscina. Añadirán una cocina exterior para "dar servicio a la parte de la piscina y la terraza".

La planta baja no la ha podido enseñar, pero en ella va a estar el gimnasio, un bar "para ver el fútbol con los amigos, tomarnos unas copas...", la lavandería y una habitación más de invitados. Además, han incluido un patio inglés para que entre luz natural en la parte baja de la casa.

La planta de arriba está destinada a los diferentes dormitorios: la habitación de León, la de Lúa, el principal -de unos 45 metros cuadrados, con cuatro entradas de luz en el techo y vistas al jardín y a la Ría de Arousa- y otro de casi 35 metros cuadrados con literas de obra, pensado para las hermanas y con acceso a terraza.

"Hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, muchos años de constancia, de trabajo, sacrificio y es un sueño cumplido 100%", afirma Peleteiro. Y concluye: "El lujo que es poder decir que te has hecho la casa de tus sueños en la ciudad en la que siempre has querido vivir, cerca de tus amigos, de tu familia y en un paraíso como es Galicia".