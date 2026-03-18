Ni Ribadavia ni Mondariz: este es el pueblo que representará a Galicia en 'El Grand Prix del Verano' 2026

La llegada del buen tiempo trae de vuelta las escapadas a la playa, pero también los primeros detalles del Grand Prix del Verano. El programa, presentado por Ramón García, comienza a calentar motores con el anuncio de los pueblos que participarán en la edición de 2026.

Hace apenas unas horas, RTVE ha dado a conocer la lista completa de municipios que formarán parte de la edición de este año y, entre ellos, hay un representante gallego, aunque no son ni Ribadavia (Ourense) ni Mondariz (Pontevedra).

Muros representará a Galicia en el 'Grand Prix del Verano'

En las últimas semanas se había hablado de la posible participación de Ribadavia y Mondoñedo en el concurso. No obstante, finalmente ha sido Muros (A Coruña) el pueblo seleccionado para representar a Galicia en El Grand Prix del Verano.

Un total de 1.034 pueblos habían sido invitados a participar. 83 municipios pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido los 12 que participarán en esta edición, entre ellos Muros.

"O concurso por excelencia da televisión volve este verán e Muros será un dos finalistas. A nova acaba de facerse pública! Este verán será diferente en Muros! Parabéns a todas as personas que o fixeron posible é a veciñanza en xeral", agradecen desde el propio Concello.

Junto a este bonito municipio de la provincia de A Coruña, competirán otros procedentes de diferentes puntos del país. A continuación, te detallamos la lista completa por orden alfabético:

Altura (Comunidad Valenciana)

Balanegra (Andalucía)

Blanca (Murcia)

Cantalejo (Castilla y León)

Muros (Galicia)

Polinyà (Cataluña)

Pradejón (La Rioja)

Pravia (Asturias)

Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha)

San Juan de la Rambla (Islas Canarias)

Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid)

Zumárraga (País Vasco)

En esta nueva edición, informa RTVE, se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era de 5.000-10.000), dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa.

Por cuarto año consecutivo, Ramón García se pondrá al frente de este clásico del verano, que pondrá a prueba las habilidades de los vecinos de las localidades participantes.

"Como siempre, los padrinos y madrinas seguirán jugando un importante papel para los pueblos a los que representan. Todo ello en un plató que mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España", señala RTVE.

Producido en colaboración con EuroTV Producciones, El Grand Prix del Verano regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche.