Aterriza en A Coruña un mercadillo con degustación de callos y cerveza gratuita este sábado

Este jueves, 19 de marzo, es el Día del Padre. La festividad de San José será este año jornada no laborable en Galicia, lo que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un puente de cuatro días y aprovechar para descansar.

Si todavía no tienes planes para el fin de semana, hoy traemos un plan perfecto para disfrutar en A Coruña: el Mercado de Elviña acogerá un mercadillo especial con motivo del Día del Padre con muchas sorpresas para los asistentes.

Degustación de productos gallegos y cerveza gratuita

Coincidiendo con el inicio de la primavera, el Mercado de Elviña celebrará el Día del Padre con sus clientes más habituales y también con nuevos visitantes, ofreciendo una amplia batería de atractivos el día 21 de marzo, sábado, día, tradicionalmente, de mayor afluencia.

Desde las 11:30 hasta las 13:30 horas, diversos puestos ofrecerán degustaciones gratuitas de los productos que se distribuyen habitualmente en el mercado de abastos inaugurado en la década de los 70.

En este sentido, la oferta será ampliamente variada y con todo tipo de producto, como por ejemplo los de la carnicería vegana que supone una de las últimas incorporaciones a un mercado que sigue inaugurando puestos, o quesos y embutidos ibéricos de la nueva charcutería.

Mejillones, empanada, bizcochos, jamón asado o callos serán otras de las posibilidades para los vecinos que se acerquen este sábado al Mercado de Elviña. Todas las degustaciones estarán disponibles hasta fin de existencias.

Bajo el lema 'Cómete o Mercado', la zona de comercio del Mercado de Elviña regalará muestras de jabón ecológico y pinzas para el pelo con flores preservadas. Además, con los tiques de compra en los establecimientos asociados, los clientes tendrán derecho a una cerveza gratuita en la cafetería.

Más allá de las degustaciones, los regalos y las compras, el evento estará amenizado con la música del cuarteto coruñés Cocktail Musical, que en el pasillo central ofrecerán un concierto para todos los asistentes.

"Unha oportunidade perfecta para gozar do ambiente do mercado, descubrir os sabores dos productos locais e lembrar o marabilloso que é mercar localmente, con productos de calidade e un servizo personalizado", animan desde el Mercao de Elviña.