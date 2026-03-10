Los dinosaurios invaden Marineda City, en A Coruña, este marzo: estas son las fechas y horarios

El centro comercial Marineda City de A Coruña acogerá los próximos días 18, 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo una espectacular experiencia jurásica que transformará el centro en un auténtico escenario prehistórico. Jurassic Days propone un viaje a la era de los dinosaurios a través de figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para poder interactuar con los visitantes.

Esta iniciativa gratuita ofrecerá varios pases diarios, en la plaza Emilia Pardo Bazán, en los que los asistentes podrán contemplar de cerca y hasta tocar dinosaurios a tamaño real con un alto nivel de detalle: texturas de la piel, movimientos realistas y rugidos que recrean fielmente el universo jurásico.

Entre las especies protagonistas estarán un ágil Velociraptor con su cría, un imponente Triceratops y el temido Tyrannosaurus Rex, con más de 7 metros de longitud. Cada pase contará con un dinosaurio diferente como figura central, permitiendo descubrir las características y curiosidades de cada especie.

Así, la experiencia contará con un guía que compartirá datos y anécdotas sobre cada dinosaurio, fomentando la interacción con el público y aportando un componente divulgativo a la actividad. Además, la ambientación sonora, inspirada en las grandes producciones cinematográficas ambientadas en la prehistoria, contribuirá a generar una atmósfera envolvente.

Al finalizar cada jornada, los visitantes que lo deseen podrán acercarse a los dinosaurios y fotografiarse con ellos en un photocall habilitado especialmente para la ocasión. Y, en redes sociales, Marineda sorteará una tarjeta de regalo por valor de 100 euros entre todos aquellos seguidores que suban una foto y etiqueten al centro con el hashtag #jurassicdaysmarineda.

Con esta iniciativa, Marineda City continúa reforzando su apuesta por ofrecer propuestas de ocio diferenciales y gratuitas que complementen su oferta comercial y consoliden su posicionamiento como destino de referencia en Galicia para disfrutar de un plan en familia.

Jurassic Days: días y horarios

La experiencia podrá disfrutarse en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0, frente a Zara) los días: