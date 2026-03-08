Hoteles de A Coruña casi completos para el eclipse del 12 de agosto: más de 700 euros la noche

El 12 de agosto de 2026 será una fecha histórica en la ciudad de A Coruña. Durante el atardecer, alrededor de las 20:28 horas, tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península ibérica en más de un siglo.

A Coruña será uno de los mejores lugares para contemplar este fenómeno astronómico, que además coincide con las fiestas de María Pita. Esta coincidencia ha provocado que, ya a principios de marzo, muchos hoteles y apartamentos de la ciudad cuelguen prácticamente el cartel de 'completo'.

Más de 700 euros la noche del eclipse de Sol

Eclipse de Sol Shutterstock

A Coruña contará con condiciones privilegiadas para contemplar el eclipse del 12 de agosto. En este sentido, la ciudad herculina se situará dentro de la franja de la totalidad, donde la Luna ocultará completamente el Sol.

Eso, sumado a que coinciden las fiestas de María Pita, el pleno verano y la cercanía del festivo por la Asunción de la Virgen María, ha disparado las reservas hoteleras varios meses antes de la fecha. Según Booking, el 98% de los alojamientos ya no están disponibles en su web para esas fechas.

"Se ha juntado la tormenta perfecta", señala el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos. "Las habitaciones que quedan son de categoría superior y, lógicamente, tienen un precio más elevado", agrega.

"Aún quedan habitaciones en la ciudad para poder ver el eclipse. Sin embargo, suelen llevar aparejado un mínimo de noches para garantizar una ocupación lineal" Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco)

En Booking apenas quedan unas pocas habitaciones disponibles, y todas ellas superan los 400 euros para la noche del 12 al 13 de agosto, con opciones que alcanzan incluso los 714 euros o más.

Precio de los hoteles todavía disponibles en A Coruña para la noche del 12 al 13 de agosto Booking (Web)

"Aún quedan habitaciones en la ciudad para poder ver el eclipse. Sin embargo, suelen llevar aparejado un mínimo de noches para garantizar una ocupación lineal. Es algo que solemos hacer cuando hay eventos importantes, porque si no tendríamos un día muy lleno y al siguiente nos quedaríamos vacíos", apunta Agustín Collazos.

En cualquier caso, el eclipse total de Sol ha disparado las reservas hoteleras. "Ahora mismo llevamos en torno a un 60% más de reservas en comparación con hace un año. El precio también se ha incrementado, pero no tanto como pueda parecer: alrededor de un 15% o 20%", garantiza el presidente de Hospeco.

Agustín Collazos, sin embargo, lamenta que la fecha del eclipse coincida con la temporada alta y que, por tanto, los hoteles no puedan aprovechar especialmente este acontecimiento único. "Ahí ya teníamos el lleno asegurado, pero nos ayudará a obtener un mayor ingreso", señala.

"Aunque parezca que los precios son caros para esa fecha, solo es un día y no resuelve ninguna situación. No nos vamos a hacer ultramillonarios", agrega el presidente de Hospeco, quien añade, además, que está sorprendido por el incremento de la ocupación y la anticipación de la misma.