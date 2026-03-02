La odisea de dos coruñeses: más de 2.000 euros gastados y 30 horas de viaje tras el conflicto entre Irán, EE.UU e Israel Cedida

Víctor y Daniel estaban disfrutando de sus vacaciones en Malasia cuando el cierre del espacio aéreo de la zona de Emiratos Árabes, provocado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, dejó atrapados a numerosos viajeros en el sudeste asiático.

Entre los afectados se encuentran Víctor y Daniel, quienes vivieron una auténtica odisea para regresar a Galicia. Tras la cancelación de su vuelo inicial, la pareja viajó desde Kuala Lumpur hasta Chengdu (China), de allí a Milán (Italia), continuó hasta Barcelona y, finalmente, llegarán esta tarde a A Coruña.

"Nos apareció un vuelo de China a Milán y de Milán a Barcelona"

La pareja en el aeropuerto Cedida

Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, Víctor y Daniel se disponían a emprender el viaje de vuelta a casa cuando pronto se dieron cuenta de que no sería tan sencillo. "Llegamos al aeropuerto con tiempo, pero el vuelo a Yidda (Arabia Saudí) estaba cancelado", relata Víctor a este medio.

En un primer momento, pensaban que se trataba de un problema puntual, pero tras echar un vistazo rápido a las redes sociales, la pareja comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. "Investigué un poco más y ya vi que también estaban atacando Dubái, Kuwait, Qatar...", añade.

A pesar de que en ese momento Víctor y Daniel no tenían ni idea de cómo iban a volver a España, agradecieron no haber viajado horas antes para no quedar atrapados en Abu Dabi. "No hubiéramos salido de ninguna manera", cuenta a través de un audio por WhatsApp.

Al tratarse de un conflicto bélico, la aerolínea con la que viajaban no se hacía responsable de los gastos de desplazamiento ni de alojamiento. "Solo tienes derecho a que te reubiquen", explica Víctor. Ante la necesidad de regresar a A Coruña, comenzaron a buscar vuelos por su cuenta, encontrando opciones que superaban los 2.000 euros.

"Nos apareció, por suerte, un vuelo de China a Milán y de Milán a Barcelona", explica. En total, recorrieron unas 30 horas de viaje, a las que se suma el trayecto final, también en avión, hasta la ciudad herculina.

El vuelo con destino a A Coruña tiene prevista su llegada hoy, lunes 2 de marzo, tras una aventura que, sin duda, Víctor y Daniel no olvidarán jamás.