Leticia, gallega en Dubái desde hace 13 años: "Escuché explosiones a lo lejos. Valoré bajar a una zona subterránea"

Las aerolíneas están cancelando sus vuelos a Oriente Próximo. Las distintas compañías, tanto nacionales como internacionales, han suspendido conexiones como consecuencia del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Leticia, que lleva 13 años viviendo en Dubái, tiene previsto volar el próximo 14 de marzo a España. En concreto, a Galicia, su tierra natal, donde espera pasar unos días en familia antes de regresar a la rutina.

El sábado comenzó como un día cualquiera. Leticia fue al gimnasio, "como cualquier fin de semana", y tenía previsto asistir por la tarde a un iftar organizado por uno de los socios estratégicos de la empresa en la que trabaja.

"Son sonidos muy secos, muy fuertes, que impresionan la primera vez que los oyes" Leticia, gallega en Dubái desde hace 13 años

Los planes, sin embargo, no iban a ir según lo previsto. "A lo largo del día empezamos a recibir noticias de la escalada. Yo estaba en casa, en la zona financiera de Dubái (DIFC), cuando comenzaron a escucharse explosiones a lo lejos", relata Leticia a este medio.

"Son sonidos muy secos, muy fuertes, que impresionan la primera vez que los oyes. Al principio la sensación es de desconcierto. Te preguntas qué está ocurriendo exactamente. En mi caso, valoré incluso bajar a una zona subterránea que conecta varios edificios del distrito financiero", agrega.

El iftar al que Leticia estaba invitada se celebró finalmente, pero ella prefirió quedarse en casa, acompañada por un amigo.

"El domingo estuve quizás un poco más nerviosa", se sincera. "No es una experiencia que uno imagine vivir cuando decide mudarse al extranjero. Hay un momento inicial de incertidumbre que impacta emocionalmente".

La comunicación por parte de las autoridades, relata Leticia, ha sido "constante" y "clara". Además, desde Emirates NBD, la empresa en la que trabaja, se activaron protocolos internos de seguridad. "Nos han indicado teletrabajo hasta el jueves como medida preventiva".

Leticia está a la espera de la reapertura del espacio aéreo. Su intención es viajar a España el día 14, coincidiendo con el final del Ramadán y los días festivos, "para pasar una semana en Galicia con mi familia", desea.

"Creo que será importante desconectar unos días y dejar este episodio atrás, aunque soy consciente de que la situación regional puede seguir siendo compleja durante unos días", agrega.

A pesar del impacto emocional inicial, la sensación de Leticia es de seguridad. "Dubái es una ciudad muy estructurada y con una capacidad de respuesta muy organizada. Eso, en momentos así, marca una gran diferencia".

Esta gallega confiesa que los hechos acontecidos el pasado fin de semana fueron una experiencia que nunca imaginó tener que vivir. No obstante, también son "un recordatorio de que la calma, la información rigurosa y la responsabilidad colectiva son el mejor antídoto frente al miedo".