El bonito pueblo de 15 habitantes donde nació la cantante Luz Casal: "Soy una mujer de aldea"

Casa do Concello de Boimorto (A Coruña), municipio al que pertenece al aldea en la que nació la gallega Luz Casal Google Maps y GTRES

Luz Casal cuenta con una extensa trayectoria desde muy joven, cuando su madre le acompañaba por distintos pueblos de Asturias para cantar en bares. Aunque su padre no apoyaba su vocación, ella perseveró hasta convertirse en una de las voces más destacadas de Galicia y de toda España.

A sus 67 años, Luz Casal sigue imparable y cosechando éxitos. El reciente lanzamiento de su disco, "Me voy a permitir", y su nombramiento como Marquesa de Luz y Paz la han llevado a participar en algunos de los programas de mayor audiencia del país, y en todos ellos se mostró orgullosa de sus orígenes en una pequeña aldea de la provincia de A Coruña.

El pueblo donde nació Luz Casal

Luz Casal siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus orígenes y del lugar que la vio nacer. Hace unos meses acudió a La Revuelta, para promocionar su nuevo disco y aprovechó para hablar de su aldea, Orros, un pequeño rincón de la parroquia de Andavao, en Boimorto (A Coruña).

Allí afirmó con rotundidad que era una "mujer de aldea" y que se siente profundamente orgullosa de ello.

Según los datos del INE, Orros contaba con 15 habitantes en el 2018, último año con cifras disponibles, mientras que Andavao sumaba unos 221 en ese mismo período.

Boimorto, capital del municipio del mismo nombre, está formado por 13 parroquias. Se sitúa en el sureste de la provincia de A Coruña y pertenece a la comarca de Arzúa. El conjunto del municipio supera por poco los 1.800 habitantes en 2025, según el INE.

El vínculo de Luz Casal con su tierra es tan fuerte que desde septiembre de 2012 organiza en su aldea el Festival de la Luz, un evento solidario de música y cultura gallega que pone en valor el medio rural. La recaudación de la taquilla se destina al Banco de Alimentos de Galicia.

Más allá del festival, Boimorto cuenta con numerosos atractivos que reflejan la esencia del rural gallego. De ahí el orgullo de la artista por sus raíces, que han marcado su carácter y la han convertido en una luchadora y en una de las voces más reconocidas a nivel nacional e internacional.

Qué ver en Boimorto

Boimorto es un municipio que destaca por su combinación de tradición, historia y naturaleza para crear un entorno lleno de atractivos. Uno de los eventos más destacados del año es Magreco, la feria de maquinaria agrícola y productos ecológicos que se celebra a finales de marzo.

Este encuentro reúne una exposición de tractores y aperos, tanto modernos como antiguos, subastas de novillas de razas rubia gallega y frisona, además de puestos de artesanía y mercado local, convirtiéndose en un referente del sector.

Iglesia de Santa María de Sendelle, en Boimorto turismo.gal

Entre su patrimonio artístico sobresale la Iglesia de Santa María de Sendelle, templo románico del siglo XII. De una sola nave y muros de granito, destaca por su ábside con ventana abocinada de medio punto apoyada en columnillas con capiteles vegetales.

En el interior conserva valiosas pinturas del siglo XVI, donde se representan la Última Cena en el ábside y escenas del Juicio Final en la bóveda

Otro elemento singular es el Miliario Romano hallado en 1981 en Vilanova, en Dormeá, testimonio del paso de una antigua vía romana por el municipio. Actualmente se encuentra frente al edificio del concello.

Miliario romano en Boimorto turismo.gal

Boimorto también destaca por sus numerosos pazos y casas tradicionales, como el Pazo de Vilanova, uno de los grandes y mejor conservados, conocido por su balconada y sus vistas. También sobresale el Pazo do Rego, entre otros muchos ejemplos que forman parte de la historia de esta localidad.

Si te gusta la naturaleza y quieres disfrutar de un día tranquilo, puedes pasarte por el área recreativa de Ponte Castro, en Arceo, junto al río Tambre, que ofrece un espacio ideal para el descanso y el tiempo libre.

Área recreativa Ponte Castro, en Arceo turismo.gal

Como ves, Boimorto es un municipio en el que puedes disfrutar no solo de su naturaleza, sino también de su cultura y de su historia, además de vivir un día tranquilo en el río.