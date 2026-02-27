Llega a Galicia un gran evento astronómico este 28 de febrero: cómo contemplarlo sin telescopio

Galicia, más allá de sus exuberantes paisajes y pueblos llenos de encanto, es un destino privilegiado para la observación astronómica, destacando lugares como las islas Cíes, Pena Trevinca y la Costa da Morte, certificados como 'Destino Starlight'.

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los principales acontecimientos astronómicos del año, pero en el calendario de 2026 también destaca en rojo la alineación planetaria prevista para este fin de semana.

Seis planetas desfilarán por el cielo gallego

Alineación planetaria Shutterstock

Si las condiciones meteorológicas no lo impiden, este 28 de febrero los planetas que orbitan alrededor del Sol se verán en un plano casi horizontal desde la Tierra. Algunos se podrán apreciar a simple vista, mientras que para otros será necesario el uso de algún instrumento óptico.

Durante la alineación planetaria del 28 de febrero se reunirán seis planetas en una misma región del cielo. En concreto, este desfile incluirá a Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno.

"En principio se podrán ver hasta cuatro sin ayuda de ningún dispositivo o instrumento: Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Pero sí que se necesitaría cierta ayuda para Urano y Neptuno", explica el portal meteorológico Eltiempo.es.

Venus será el objeto más brillante del cielo, después de la Luna. Le seguirán Júpiter y Saturno, y después Mercurio. Para observar Urano y Neptuno, por otro lado, se requerirán binoculares potentes o un telescopio.

El 28 de febrero será la fecha en la que podremos observar esta alineación planetaria. "No será hasta una hora después del atardecer cuando podamos ver a los planetas formando ese bonito y luminoso arco en el cielo".

El sábado será el día en que podremos observar este fenómeno en toda su magnitud; sin embargo, seguirá siendo visible hasta los primeros días de marzo, "dependiendo siempre de la posición geográfica donde nos encontremos", matiza Eltiempo.es.

Cómo se produce el fenómeno de alineación de planetas

El cielo nocturno nos regala, de vez en cuando, eventos conocidos como desfiles planetarios o alineaciones planetarias. Estos ocurren cuando varios planetas de nuestro sistema solar, que orbitan alrededor del Sol, parecen alinearse en el espacio, formando una especie de línea imaginaria vista desde la Tierra.

En esta ocasión, cuatro planetas serán visibles sin ayuda de instrumentos (Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno), mientras que para la observación de Urano y Neptuno será preciso usar binoculares o un telescopio.

La mejor hora para observar la alineación planetaria de este 28 de febrero será una hora después del atardecer. A partir de este momento, los planetas estarán lo suficientemente alto sobre el horizonte como para ser visibles. Lo ideal será buscar una zona sin contaminación lumínica.