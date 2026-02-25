Aterriza en A Coruña un mercadillo ideal para hallar antigüedades y tesoros artesanos: entrada gratuita

El coleccionismo es una actividad apasionante que va mucho más allá de poseer y conservar piezas antiguas; es la búsqueda constante de tesoros que cuentan historias y mantienen vivo el pasado.

Para todos los amantes de esta afición hay buenas noticias: A Coruña acogerá este fin de semana un evento muy especial dedicado al mundo del coleccionismo.

Valiosas porcelanas, maletas antiguas y mucho más

La I Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage está aquí. Organizada por la Asociación Cultural Ferrol Vello, la cita se desarrollará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, en horario de 10:00 a 20:30 horas, en el Centro Comercial Los Rosales.

Durante todo el fin de semana, la feria, que ya ha recorrido otras ciudades de Galicia y León, reunirá a más de 50 expositores especializados en antigüedades, coleccionismo y artículos vintage.

La entrada será totalmente gratuita para todas las personas asistentes, que podrán encontrar piezas únicas, curiosidades y objetos llenos de historia.

En otras ferias impulsadas por la Asociación Cultural Ferrol Vello se han podido ver piezas muy variadas, desde valiosas porcelanas, libros históricos, relojes, maletas antiguas, máquinas de escribir, sellos, lámparas y otros objetos decorativos de gran valor.

Así pues, se espera que el público encuentre en esta I Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage una amplia oferta de artículos de colección, objetos vintage curiosos y singulares.

Más de 50 expositores procedentes de distintos puntos de España y Portugal se darán cita este fin de semana en Los Rosales para acercar el coleccionismo al público en general.

En horario ininterrumpido, de 10:00 a 20:30 horas, los días 28 de febrero y 1 de marzo, las personas interesadas podrán acercarse al centro comercial, podrán descubrir piezas únicas y, muy probablemente, irrepetibles.

La entrada al evento es gratuita, por lo que no será necesario abonar ninguna cantidad para contemplar y conocer objetos de gran valor.

En caso de querer adquirir alguno, bastará con consultar su precio directamente con el propio vendedor.