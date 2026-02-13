Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, viernes 13 de febrero

El día de hoy, viernes 13, estrenamos temporada de Entroido en la ciudad herculina. En unas pocas horas, daremos inicio a esta jornada con un Concurso de Filloas que estará seguido de la tradicional ofrenda floral a Antonio Santiago Álvarez 'Nito'.

De cara hacia la noche, daremos el pistoletazo de salida al Carnaval con la Entronización del Dios Momo. Finalmente, el día se cerrará con el primer Velorio da Sardiña del 2026.

Concurso de Filloas

A las 09:30 horas tendrá lugar en el Mercado de San Agustín el primer evento de este Viernes de Carnaval: un concurso de Filloas acogido por Radio Voz.

Este evento es de acceso libre y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Ofrenda floral a Nito

A las 19:30 horas se podrá asistir a la ofrenda floral a Antonio Santiago Álvarez 'Nito' en la Casa do Sol.

Este referente del Entroido coruñés fue quien impulsó y dio forma a los apropósitos de estas festividades. Las ofrendas florales a su estatua se han vuelto una tradición del Carnaval de la ciudad herculina.

Entronización del Dios Momo

A las 21:00 horas daremos el pistoletazo oficial de las celebraciones del Entroido con la Entronización del Dios Momo, la figura mitológica que representa la sátira, la locura y la libertad que tan bien caracterizan estas fiestas.

Este año, con motivo de las obras de renovación del Obelisco y el Cantón Grande, este evento tendrá lugar en el Campo da Leña y en la atalaya de San Roque.

Velorio da Sardiña

A las 23:00 horas el Velorio da Sardiña cerrará por todo lo alto una jornada de celebraciones que ya va tomando fuerza de cara al fin de semana.

La procesión dará inicio en el Círculo de Artesanos y pasará por las calles de San Andrés hasta llegar a la Playa de San Amaro, donde se procederá a hacer el velorio simbólico de la sardina, que será enterrada a finales del Entroido.