Todos los planes de fin de semana para celebrar Carnaval por todo lo alto en Santiago de Compostela

Desde un concierto inédito del atemporal grupo de Mocedades, pasando por la emotiva representación de la ópera de La Bohème de G. Puccini y terminando con todas las actividades que traerá consigo el inicio del Entroido compostelano.

¿A qué te vas a apuntar este fin de semana? En Quincemil te contamos todo lo que puedes hacer ya sea solo, con pareja, en familia o con amigos.

Conciertos del fin de semana

Mocedades

El viernes 13 a las 20:30 horas tenemos un concierto inédito de El Consorcio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. En su nuevo show, De Mocedades al Consorcio, harán un emocionante recorrido por sus atemporales éxitos.

El viernes 13 tenemos otra cita musical a las 20:30 horas, solo que en este caso será en el Auditorio de Galicia de Santiago y los encargados de llenar la sala de música serán nada más y nada menos que Philip Glass, un grupo que combina las influencias orientales y el jazz para regalar auténticas experiencias sonoras.

El viernes 13 a las 21:00 horas en la sala Capitol tenemos una última cita musical de la mano del grupo de hip hop pionero en España: Def con Dos, quienes aterrizan acompañados de Grandma's Ashes.

El sábado 14 a partir de las 22:00 horas tenemos el plan perfecto para celebrar San Valentín, pues Nacho Vegas actuará en la Sala Capitol. Presentará su nuevo trabajo de estudio, Alivio, inspirado en un verano asturiano y en la idea de que todo placer es alivio.

Carnaval en Santiago de Compostela

La capital compostelana celebrará un año más el Entroido desde el miércoles 11 hasta el sábado 21, dos semanas llenas de comparsas, desfiles, música, actividades para todos los públicos y muchísimo más que podremos disfrutar en compañía de familia o amigos.

Esta es la programación día a día de este fin de semana:

Sábado 14

20:00 horas - Desfile do Meco Recorrido: Desde la plaza de Cervantes hasta la plaza del Toural Animación a cargo de: Conformistas de Conxo A Ruliña de Laraño Os Armatroulas de Laraño Charanga BB+

20:30 horas - Alzamiento de O Meco al balcón del Pazo de Bendaña y lectura del pregón

Domingo 15

10:30 horas - Animación por las calles a cargo de Os Conformistas Recorrido: Conxo, O Ensanche y la zona vieja

17:00 horas - Festival Infantil de Disfraces Sala Capitol Premios, animación, baile y concurso de disfraces con animación a cargo de Run Run: Entroido a toda máquina

18:00 horas - Animación por las calles a cargo de A Ruliña de Laraño con Os Bandiños

Representación de la ópera La Bohème

Representación de la ópera de 'La Bohème' en la ciudad olívica

El sábado 14 a las 20:00 horas llega al Teatro Compostela una de las óperas más aclamadas de la historia: La Bohème de G. Puccini. El plan ideal para disfrutar en San Valentín.

Esta hermosa obra, ambientada en el París del siglo XIX, habla sobre la trágica historia de amor de Mimí, una joven costurera enferma y el poeta bohemio Rodolfo.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

Espectáculo Hogwarts Magic Symphony

Uno de los mejores espectáculos musicales de Harry Potter llega este mes a la ciudad olívica

El domingo 15 a las 16:00 horas llega a la capital compostelana el show musical conocido como Hogwarts Magic Symphony, interpretado por la orquesta Lords of the Sound.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se convertirá en el mundo mágico de Harry Potter y nos volverá a transportar a esas escenas que nos tuvieron al borde de nuestros sillones.

Un show con iluminación inmersiva, efectos visuales y muchas más sorpresas que harán de esta velada algo inolvidable para cualquier fan de Harry Potter.

No te lo pienses más y hazte con sus entradas en teuticket.com desde 32 euros.

El Señor de los Anillos en Concierto

Un exclusivo concierto de banda sonora del 'Señor de los Anillos' llega en febrero a Santiago de Compostela

El domingo 15 a las 19:00 horas tenemos otra cita con la orquesta Lords of the Sound en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. En esta ocasión podremos disfrutar del espectáculo El Señor de los Anillos en Concierto.

La música ganadora del Oscar de Howard Shore sonará en la ciudad compostelana y nos hará recordar esas emocionantes aventuras en la tierra de los hobbits.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 32,50 euros.