Patricia Pardo luce en Telecinco la camiseta diseñada por Zara en A Coruña para Bad Bunny: "Gracias infinitas"

Patricia Pardo con la camiseta diseñada por Zara de A Coruña para Bad Bunny @patriciapardo_tv y Cedida

La actuación de Bad Bunny en el 'Halftime show' de la Super Bowl sigue dando mucho de qué hablar. No solo por lo que supuso para la comunidad latina, sino también por un detalle que sorprendió a muchos: el artista actuó vestido con un estilismo de Zara, la marca gallega por excelencia.

El artista tuvo además un gesto con los empleados de las oficinas de Arteixo (A Coruña), a quienes regaló camisetas exclusivas que pronto aparecieron en plataformas como Wallapop o Vinted. Incluso la gallega Patricia Pardo ha conseguido "una camiseta auténtica" sin necesidad de pagar esas cifras tan elevadas.

"Gracias infinitas"

Natural de Santiago de Compostela, la periodista es una de las caras más reconocidas del grupo de comunicación Mediaset España. Precisamente ha sido en uno de sus programas donde se le ha visto luciendo la camiseta que Bad Bunny regaló a los empleados de las oficinas de Inditex en Arteixo (A Coruña).

Fue en el programa Vamos a ver, el especial matinal de Telecinco que copresenta junto a Joaquín Prat desde 2023, donde apareció con la prenda, tal y como compartió en una fotografía de su cuenta oficial de Instagram.

"Lo único más poderoso que el odio es el amor", escribió, recordando una de las frases destacadas de la actuación de Benito en la Super Bowl.

En la misma publicación aclaró: "Sí, es una camiseta auténtica de las que ha regalado a los trabajadores de Inditex en Arteixo. Mi benefactor anónimo no la va a vender en una plataforma por 30.000€. Es un romántico, como yo. ¡GRACIAS INFINITAS!".

Mientras algunas de estas camisetas se revendían en plataformas como Wallapop o Vinted a precios desorbitados, ella tuvo la suerte de conseguirla sin tener que pasar por caja.