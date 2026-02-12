El Carnaval 2026 de Ferrol refuerza la prevención con puntos violeta y arcoíris

El Carnaval de Ferrol incorporará este año puntos violeta y puntos arcoíris en los días centrales de la programación, con el objetivo de reforzar la prevención y la atención ante posibles situaciones de violencia o discriminación.

La concejala de Mujer e Igualdad, Elvira Miramontes, explicó que ambos dispositivos funcionarán de forma similar a los instalados durante las fiestas de verano. El punto violeta estará destinado a la prevención y atención de posibles víctimas de agresiones sexuales o comportamientos machistas, mientras que el punto arcoíris ofrecerá apoyo, orientación y prevención frente a situaciones de violencia o discriminación hacia el colectivo LGTBIQA+.

Ambos espacios se instalarán el lunes 16 en la plaza de Armas, coincidiendo con el desfile y la actuación de las comparsas, y permanecerán operativos entre las 18:00 y las 23:00 horas. El viernes 20 volverán a habilitarse en el barrio de Ultramar, con motivo del tradicional Entierro de la Sardina, en horario de 19:45 a 22:45 horas.

Desfiles y actividades para todas las edades

La programación arrancará el lunes 16 a las 18:00 horas con el desfile de comparsas, que partirá de la plaza de España y finalizará en la plaza de Armas. A partir de las 19:30 horas tendrá lugar el festival de agrupaciones en este mismo espacio.

El viernes 20, la jornada comenzará con una fiesta infantil temática inspirada en el universo Disney, que se celebrará en la calle Perú entre las 17:00 y las 19:30 horas. La actividad incluirá animación musical, reparto de dulces, pintacaras y la presencia de personajes y mascotas.

A las 20:15 horas dará comienzo un pasacalles por el barrio de Ultramar, seguido del festival de comparsas que pondrá el broche final al Carnaval 2026 en la ciudad.