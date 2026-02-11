El Outlet Área Central celebra el carnaval con disfraces y baile para toda la familia en Santiago

Concurso de disfraces, exposición de Os Xenerais da Ulla y un gran baile temático conforman un programa pensado para disfrutar del Entroido en familia durante todo el fin de semana

El Outlet Área Central se prepara para la celebración del Carnaval. Para ello, el Outlet Área Central tiene previsto un programa de actividades muy variado, divertido y participativo. Concurso de disfraces, exposición de «Os xenerais da Ulla», baile, fiesta y animación musical perfilan el programa.

El plan de Carnaval de Área Central arranca con la exposición fotográfica «Os xenerais da Ulla». Se trata de una muestra de fotos que recoge cómo se vive ese Entroido tradicional en diferentes localidades. Esta muestra la promueven los concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces. Se puede visitar hasta el 22 de febrero.

Concurso de disfraces

Este viernes 13 de febrero es el momento de lucir las mejores galas carnavalescas. A partir de las 19:00 horas dará comienzo el concurso de disfraces. El concurso está abierto a todas las edades. Se establecen tres categorías: individual, pareja y grupo y hay premios muy interesantes. Para apuntarse puede realizarse a través de un formulario desde la web de Área Central (www.areacentral.es) o el mismo día, en la zona del escenario entre las 17:30 a 18:30 horas.

Baile de Carnaval

Área Central celebra el Carnaval también este sábado 14 de febrero. A partir de las 18:00 horas, comenzará un baile de Carnaval muy especial. Esta actividad está organizada en colaboración con diferentes entidades de la ciudad y llenará de amor todos los rincones de Área Central. El Espazo educativo e de lecer María Miramontes. CSC Fontiñas, Construíndo Barrio, Movemento pola Paz, Centro Don Bosco y la Comisión de festas "15707" están detrás de ello.

Esta actividad está abierta a todas las personas que deseen pasar una tarde muy divertida. Además, quien lo desee, puede participar en el pasacalle organizado por estas entidades. El pasacalle, si el tiempo lo permite, comenzará a las 17.30 horas en el CSC Fontiñas y tiene una temática común. Al coincidir en 14 de febrero, los disfraces se centrarán en el amor en todas sus facetas. El punto final de este desfile será el escenario de Área Central a las 18.00 horas, en donde habrá música, baile y mucha fiesta.