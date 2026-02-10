De 500 a 31.000 euros: la camiseta de Bad Bunny diseñada por Zara en A Coruña se vende como oro

De 500 a 26.000 euros: la camiseta de Bad Bunny diseñada por Zara en A Coruña que se revende como oro Quincemil

La locura que ha desatado Bad Bunny tras su actuación histórica en la Super Bowl 2026 no parece tener fin. El gesto del puertorriqueño de regalar las camisetas exclusivas diseñadas para su actuación a los empleados de Zara que participaron en su creación ha generado una inesperada polémica: algunas de esas prendas ya aparecen anunciadas por miles de euros en Wallapop y Vinted.

El puertorriqueño, que se convirtió hace unos días en el primer artista en ganar un Grammy a Mejor Álbum del Año con un disco íntegramente en español, escogió a la marca gallega Zara para la cita con el 'Halftime show' de la Super Bowl.

Lo hizo con una camiseta diseñada por el equipo de la marca y con la que, tras el show en el Levi's Stadium de Santa Clara en California (Estados Unidos), quiso agradecerles el trabajo realizado en el diseño de la camiseta. Por lo que les regaló a los empleados de las oficinas de Arteixo (A Coruña) implicados en su diseño un ejemplar acompañado de un emotivo mensaje:

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", escribió el artista, firmando el mensaje como Benito el 8 de febrero de 2026.

Disponibles desde 500 euros

Sin embargo, parece que algunos de los empleados han decidido aprovechar el momento de tirón para hacer negocio y algunas de estas camisetas ya aparecen en las aplicaciones de venta de segunda mano como Wallapop y Vinted a precios desorbitados.

En Wallapop el abanico de precios va desde los 1.200 euros hasta los 3.000, incluso algunas de ellas figuran sin precio en la aplicación acompañadas del mensaje en la descripción: "Se vende al mejor postor. Ofertas serias".

Anuncios en Wallapod de la camiseta de Bad Bunny Wallapod

Por otro lado, en Vinted una simple búsqueda de "Camiseta Bad Bunny Zara" muestra varios anuncios con precios que van desde los 524,65 euros hasta los 31.500, 70 euros.

Anuncios en Vinted de la camiseta de Bad Bunny Vinted

La presencia de estas prendas en estas plataformas de venta de segunda mano está generando un auténtico revuelo en las redes sociales con comentarios de todo tipo, desde usuarios que caracterizan a los vendedores como "desagradecidos y ruines" hasta comentarios sobre los precios excesivos que piden por ellas.