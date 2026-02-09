El detalle de Bad Bunny con el equipo de Zara de A Coruña tras la Super Bowl 2026: "Gracias por hacerlo real"

Si hay un nombre en el panorama musical que en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar, ese es el de Bad Bunny. Hace pocos días, el puertorriqueño se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy a Mejor Álbum del Año con un disco íntegramente en español. Ahora vuelve a estar en boca de todos tras haber hecho historia con su actuación en la Super Bowl 2026.

El 'Halftime show' de la Super Bowl fue toda una declaración de intenciones por parte de Benito. Bajo el mensaje "lo único más poderoso que el odio es el amor", el artista mencionó uno a uno los países que conforman América Latina, reivindicando sus raíces y su identidad. Un mensaje directo, cuyo destinatario tiene nombre y apellidos: Donald Trump, quien en más de una ocasión ha menospreciado a la comunidad latina.

Vestido de Zara para la ocasión

Además de su claro y potente mensaje durante el halftime show de la Super Bowl 2026, otro de los aspectos que más comentarios ha generado ha sido el estilismo elegido por Bad Bunny. Lejos de recurrir a una firma de lujo tradicional, Benito apostó por Zara.

El artista lució un look minimalista en tonos crema, compuesto por una camisa con cuello y corbata, pantalones chinos y zapatillas deportivas. La pieza que más llamó la atención fue una camiseta de inspiración deportiva con el apellido Ocasio y el número 64 estampado.

Camiseta de Bad Bunny y Zara Cedida

Este detalle no pasó desapercibido para sus fans, que rápidamente comenzaron a especular sobre su significado. La teoría más compartida apunta a que 1964 es el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio, un guiño íntimo y personal.

Bad Bunny no tardó en mostrar públicamente su agradecimiento al equipo de Zara, destacando el trabajo conjunto que hizo posible uno de los espectáculos más comentados de la historia reciente de la Super Bowl y les envió la camiseta con un emotivo mensaje

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", escribió el artista, firmando el mensaje como Benito el 8 de febrero de 2026.

Mensaje de Bad Bunny a Zara Cedida

Durante los casi 13 minutos de actuación, Bad Bunny interpretó algunos de sus mayores éxitos, como Tití me preguntó, Yo Perreo Sola, Voy a Llevarte Pa’ PR y NUEVAYoL.

El espectáculo contó además con cameos de alto nivel, entre ellos Lady Gaga, con quien interpretó Die with a Smile, y Ricky Martin, elevando aún más una actuación que ya ha quedado grabada en la historia de la música y la cultura pop y, por supuesto, de América Latina.