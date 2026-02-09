Una caminata en A Zapateira, A Coruña, recauda 1.030 euros para el proyecto Orfanato Madagascar Cedida

Una caminata celebrada en A Zapateira ha logrado recaudar más de mil euros para el proyecto Orfanato Madagascar. El evento deportivo y solidario, organizado por el Club de Leones La Coruña Decano, contó con la participación de numerosas personas.

El proyecto Orfanato Madagascar está impulsado por Health Volunteers y coordinado sobre el terreno por la cirujana podóloga Mayte Culebras Llanas, en el Centro Stella Maria, situado en la playa de Ambondrona, en la isla de Nosy Be (Madagascar).

La caminata, desarrollada por los montes de A Zapateira, reunió a numerosos participantes comprometidos con la solidaridad y la cooperación internacional. La jornada transcurrió en una preciosa mañana sin lluvia, en un ambiente de convivencia, deporte y compromiso social, "demostrando una vez más la fuerza de la solidaridad cuando la comunidad camina unida".

Gracias a las inscripciones, se logró recaudar 730 euros, destinados íntegramente al proyecto. A esta cantidad se sumó una aportación adicional de 300 euros por parte del Club de Leones La Coruña Decano, procedente de otros ingresos solidarios, principalmente del rastrillo solidario instalado en la Avenida de Alfonso Molina nº 2.

Así, la recaudación total ascendió a 1.030 euros, que contribuirán directamente a mejorar las condiciones de vida y el futuro de los niños y niñas beneficiarios del proyecto.

El Club de Leones La Coruña Decano ha agradecido a todas las personas que participaron, colaboraron y apoyaron esta causa solidaria, así como a Mayte Culebras Llanas y a Health Volunteers por hacer posible su materialización sobre el terreno.

"Su compromiso convierte iniciativas como esta en realidades con un impacto positivo y duradero", señala el club en un comunicado, que concluye: "Gracias por caminar con nosotros y por demostrar que cada paso cuenta. Los Leones servimos a un mundo necesitado".