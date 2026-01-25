La música de los karaokes resiste en A Coruña: "Nunca fallan 'Soldadito Marinero' y 'La Morocha'"

Aunque su época dorada quedó atrás, el karaoke en A Coruña sigue vivo y con fuerza. Hace un par de décadas, Santa Cristina fue uno de los grandes epicentros de esta forma alternativa de ocio nocturno. Hoy, solo tres establecimientos de este tipo resisten en la ciudad y su área metropolitana: Karaoke Ronda, el Karaoke Lancelot, dos clásicos, y el Dawn's Karaoke, una incorporación más reciente.

Por sus salas siguen coreándose grandes éxitos como 'Soldadito Marinero' y 'La Morocha', junto a artistas que nunca fallan como Don Omar con sus 'Dale Don', 'Danza Kuduro' y 'Bandoleros'. Sus dueños reconocen a Quincemil que el sector no atraviesa su mejor momento, pero que siguen "resistiendo" y atrayendo al público de diferentes edades, desde jóvenes hasta mayores.

Karaoke Ronda en A Coruña

Karaoke Ronda Cedida

El Karaoke Ronda abrió sus puertas en la avenida Finisterre de A Coruña hace más de 30 años. Actualmente es el único negocio de este tipo que queda dentro de la ciudad. Su actual gerente Juan Lois, explica que la media de edad de los clientes es de alrededor de los 30 años. "Viene gente a la que le gusta cantar o, simplemente, a mirar y disfrutar del ambiente", señala.

Bien sea solo o en grupo, afirma que son muchos los que se animan a acercarse a tomar una copa mientras disfrutan del ambiente. "Abrimos todos los días desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas entre semana y 05:30 los fines de semana", añade. Aunque reconoce que el día estrella son los sábados: "También hay algunos días de la semana que son muy buenos, pero es una tendencia más irregular".

Se trata de una sala abierta, sin escenario, pero que cuenta con pantallas distribuidas por todo el local. "Las personas cantan desde la barra o desde la mesa. Tenemos micrófonos inalámbricos", detalla Juan Lois. El empresario destaca también el esfuerzo técnico y económico que supone mantener el equipo: "Cuando tienes un escenario es más fácil porque centralizas todo con un micrófono con cable. Al no tenerlo tienes que contar con más recursos".

Entre las canciones que más suenan en Ronda aparecen temas míticos. "Nos piden mucho 'Soldadito Marinero' y 'La Morocha', aunque también se cuela 'Bailar pegados' de Sergio Dalma y algunos temas de Don Omar", dice. Además, cuentan con una clientela fiel que acude desde su apertura. "Se lo pasan tan bien que suelen repetir. Creo que es un poco la clave de nuestro éxito", concluye

Karaoke Lancelot en Santa Cristina, Oleiros (A Coruña)

Foto: Facebook

El dueño del karaoke Lancelot, Jesús Torreiro, abrió este negocio hace 26 años porque era un habitual de este tipo de locales y debido a la ambientación de sus paredes, que imitan la piedra de un castillo medieval, eligió el nombre. Reconoce que en los últimos años la cantidad de clientes ha "ido bajando con los años", pero consiguen "mantenerse en la línea" y con las puertas abiertas a todo aquel que quiera acercarse a entonar unas canciones o disfrutar de una copa.

Con tantos años en el sector, la sala ha conseguido labrarse una clientela habitual, aunque Torreiro señala que percibe una división en su público: "Tenemos sobre todo gente mayor de 30 años, pero el público joven también empieza a pisar con fuerza". Tienen un escenario que cuenta con un micrófono estático y varios micrófonos inalámbricos: "Cada uno canta desde donde quiere, pero nuestro eslogan es 'Una canción por consumición'". El precio mínimo de una bebida tipo refresco en el local es de 4,50 euros y las copas 9 euros.

Abren todos los días de 22:30 a 05:00, entre semana, y 05:30 los fines de semana, pero los fuertes son las noches de los jueves a los sábados. "Aunque depende de la época, tenemos días de semana que a veces son muy fuertes, sobre todo en épocas como Navidades o el verano", cuenta. "Las canciones van variando con el paso de los años, pero suenan mucho clásicos y reguetón, no sabría decir cuál piden más", concluye.

Dawn's Karaoke

En O Temple (municipio de Cambre) se encuentra la última incorporación al panorama del karaoke en A Coruña: Dawn's Karaoke. Su propietario, Kerlyn González, lleva cuatro años compartiendo su pasión por la música con los vecinos del área: "Vimos que había gente que no quería desplazarse hasta A Coruña para buscar opciones de ocio, sino disfrutar de un servicio cercano, sin salir de su propia zona".

Así que se animó a abrir el local y afirma que "por ahora" no les ha ido nada mal. "El sector de la hostelería está muy golpeado, también la gente no tiene el mismo poder adquisitivo y le cuesta consumir más", explica el dueño.

En su caso, además de en horario nocturno, abren por la tarde, lo que les permite diversificar el público que llega buscando pasar un buen rato en familia o con amigos de jueves a domingo. "Abrimos desde las 15:00 horas y tenemos muchos padres que vienen con sus hijos", cuenta. "Por la noche, el público es más variado, nuestro grueso está entre los 35 y 25 años", añade. Los jueves y los domingos cierran a la 01:00 de la madrugada y los viernes y sábados, a las 04:30 horas.

Dawn's Karaoke Cedida

Al Dawn's Karaoke no solo llegan personas del propio Temple, sino de los municipios de la zona: "Viene gente que viene desde Arteixo, Sada, Betanzos". Los temas que nunca fallan son 'Soldadito marinero', 'Un beso y una flor'. "Aunque la canción que más me piden es 'La Morocha', confiesa Kerlyn entre risas. La música gallega también se cuela en la sala con himnos como 'Un canto para Galicia' y nuestros vecinos asturianos con 'Asturias'.

Kerlyn explica que tiene un escenario abierto para que "lo disfrute todo el que quiera cantar" y considera que, una de las claves de su éxito es su concepto familiar: "A pesar de que hay mesas y cada persona está en su sitio, todo el mundo se integra y se convierten en una gran familia durante la noche".

Durante el horario de tarde, mantienen precios de barrio, mientras que por la noche aplican un precio nocturno con copas desde 7,50 euros. Además, los clientes pueden disfrutar de raciones de picoteo, desde tortilla y fingers de pollo hasta especialidades venezolanas como las cachapas. Con este ambiente cercano y familiar, Dawn’s Karaoke se ha consolidado como un lugar donde la música y la diversión se viven en comunidad.