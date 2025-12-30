Ofrecido por:
La San Silvestre más rural, en Xanceda: así fue la carrera de obstáculos de esta granja de A Coruña
El recorrido de esta divertida prueba se realizó en las instalaciones de la Casa Grande de Xanceda, donde miles de personas disfrutaron de una jornada de diversión y deporte el pasado fin de semana
Deporte y diversión se dieron la mano el pasado fin de semana en la Casa Grande de Xanceda, donde miles de personas participaron en la San Silvestre más rural. Denominada como Xan Silvestre, la prueba se celebró en las instalaciones de la granja ecológica entre vacas y obstáculos que los participantes superaron vestidos con atuendos navideños.
La propuesta recuperó el espíritu de las carreras de fin de año, adaptándola a un entorno 100% natural, donde barro, prados y elementos agrícolas formaban parte del circuito. La prueba que más emoción despertó entre los más pequeños fue la del Grinch: este temible personaje interceptaba a los corredores a menos que encontraran yogures escondidos en sus dominios.
Una ruta con identidad rural
Esta "cow-race" comenzó con un duende que, en un entorno de alpacas, invitó a niños y adultos a calentar para evitar lesiones. A lo largo del recorrido, los participantes encontraron piscinas naturales, tramos de pradera resbaladiza y obstáculos inspirados en la vida cotidiana de una granja, además de una cuidada ambientación navideña.
Las pruebas recibieron nombres tan elocuentes como "turbogranjero", "asalto al árbol de Navidad" o "la pradera es lava", y los más atrevidos incluso pudieron cruzar un río.
Parte de la ruta discurría por el Espacio Natural Protegido de la finca, las Fragas y Brañas do Alto Gaiteiro, con el objetivo de que los asistentes apreciaran la riqueza del mosaico agrícola tradicional gallego, según explica la marca.
Esta actividad formaba parte de la campaña Navidad Rural que la marca lleva un año más en marcha, con la que quería reivindicar que en el campo no hay grandes avenidas abarrotadas de gente ni millones de luces LED, sino propuestas responsables con el medio ambiente, ganas de dinamizar el campo gallego y pasarlo bien.