La San Silvestre más rural, en Xanceda: así fue la carrera de obstáculos de esta granja de A Coruña

Esta "cow-race" comenzó con un duende que, en un entorno de alpacas, invitó a niños y adultos a calentar para evitar lesiones. A lo largo del recorrido, los participantes encontraron piscinas naturales, tramos de pradera resbaladiza y obstáculos inspirados en la vida cotidiana de una granja, además de una cuidada ambientación navideña.

Las pruebas recibieron nombres tan elocuentes como "turbogranjero", "asalto al árbol de Navidad" o "la pradera es lava", y los más atrevidos incluso pudieron cruzar un río.

Participantes en la Xan Silvestre 2025. Cedida

Parte de la ruta discurría por el Espacio Natural Protegido de la finca, las Fragas y Brañas do Alto Gaiteiro, con el objetivo de que los asistentes apreciaran la riqueza del mosaico agrícola tradicional gallego, según explica la marca.

Esta actividad formaba parte de la campaña Navidad Rural que la marca lleva un año más en marcha, con la que quería reivindicar que en el campo no hay grandes avenidas abarrotadas de gente ni millones de luces LED, sino propuestas responsables con el medio ambiente, ganas de dinamizar el campo gallego y pasarlo bien.