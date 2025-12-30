Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, martes 30 de diciembre, por la Navidad 2025

Para este martes, 30 de diciembre, Santiago de Compostela podrá gozar de múltiples actividades dentro de su programación de Navidad 2025 que contará con talleres, sesión de títeres, juegos de escape o hasta un árbol gigante para pedir los mejores deseos para este nuevo año 2026.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

Como cada día, la programación de Navidad 2025 traerá diferentes talleres repartidos por la ciudad para disfrutar en familia.

De la mano de Circo Nove, las personas que se acerquen hoy a Casa das Máquinas podrán aprender diferentes modalidades y técnicas circenses en su taller de circo. Será de 10:00 a 13:30 horas, previa inscripción en circonoveoficina@gmail.com.

El Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá la celebración del taller Dociño de Nadal a las 18:00 horas. Una actividad gratuita hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Carpa Roxa

La Carpa Roxa será el escenario para disfrutar del espectáculo Tita de la mano de Títeres Babaluva, a las 12:00 horas. La compañía compostelana ofrecerá una propuesta que muestra la dificultad de gestionar nuestras emociones con el objetivo de enfrentarlas cara a cara para disfrutar de la armonía emocional.

Además, en varios espacios de la ciudad se podrá disfrutar, de 17:00 a 20:00 horas, del juego de escape O Nigromante, dirigido a un público juvenil que se tendrá que inscribir en dptoxuventude@santiagodecompostela.gal para poder participar.

'Estrelas e desexos'

De 17:00 a 20:00 horas, se celebrará en el Palco de música del parque de la Alameda de Santiago la actividad Estrelas e desexos. En ella se podrá escribir un deseo para este nuevo año 2026 en un árbol gigante.

Habrá chocolate con churros gratuito para brindar y estará amenizada por la música y las risas del espectáculo Orquestra de Malabares de Pistacatro.