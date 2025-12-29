Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, lunes 29 de diciembre, por la Navidad 2025

La última semana del año llega cargada de actividades dentro de la programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela con talleres, proyección de cortometrajes o espectáculos de magia y juegos de escape.

De igual modo, se podrá seguir visitando los talleres navideños repartidos por toda la ciudad, de las actividades y juego de la carpa Alameda en Xogo o de las miles de luces que adornan las calles de la capital gallega.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

De 10:00 a 13:30 horas, la Casa das Máquinas acoge el taller de circo de la mano de Circo Nove donde la compañía compostelana enseñará diversas técnicas circenses al público asistente. Para inscribirse se puede realizar a través de circonoveoficina@gmail.com.

El Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá el taller Adornos con boliñas, a las 18:00 horas y dirigido a menores de 4 años con el acompañamiento de una persona adulta.

Por su parte, el aula gastronómica del Mercado de Abastos, de 18:00 a 21:00 horas, será el espacio donde se celebrará el taller Cociñando lembranza de Nadal, dirigido a un público juvenil.

Centros socioculturales

El CSC Maruxa e Coralia contará, a las 18:00 horas, con el espectáculo de magia de No Nadal toca...maxia de la mano de Magia en la Manga que, además de ser participativo, divertido y muy mágico, el espectáculo dará un toque único a la celebración con un fondo de escenario de Navidad y magia pensada especialmente para estas fechas.

El CSC A Peregrina acogerá la representación teatral Carapuchiña vermella de la compañía compostelana Pedras de Cartrón, a las 18:15 horas.

Cortometrajes

De 18:00 a 20:00 horas, la Carpa Roxa será el escenario para la proyección de Luces, curtas, Nadal! donde se podrá disfrutar de los siguientes cortometrajes gallegos: Pura, Albaroque, Sandwich cat y Platónico Platónica.

Además, en varios lugares de la ciudad se podrá disfrutar, de 17:00 a 20:00 horas, de O Nigromante, un juego de escape dirigido a un público juvenil. Para participar se debe inscribirse previamente en dptoxuventude@santiagodecompostela.gal.