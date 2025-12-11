Zara organiza una cena de "misterio" con invitados tales como Chucho Valdés o Vincent Cassel

Zara lo ha vuelto a hacer. La marca estrella de Inditex, experta en sorprender con iniciativas inesperadas, ha preparado una cena exclusiva que promete convertirse en todo un acontecimiento mediático. A la mesa se sentarán invitados tan dispares como Chucho Valdés, Vincent Cassel, Damson Idris, Dylan Penn, Diane Kruger y Rossy de Palma.

Personalidades de todos los mundos (música, cine internacional, series de televisión, moda y cultura popular) se encontrarán en "Le Diner", "una velada tranquila en uno de los restaurantes más elegantes de Madrid".

Y es que Zara ha esperado hasta el último momento para dar esta noticia. Esta mañana lo anunciaba con una cuenta atrás que llegará a cero a las 20:00 de esta noche (hora española).

Se trata de una producción de Little Spain, dirigida por Santos Bacana y Rogelio González. Una película en la que ha unido a los más grandes: Chucho Valdés (pianista y compositor de jazz de fama mundial), Vincent Cassel (actor francés célebre por "Cisne Negro", "Irreversible" y el cine de autor europeo), Damson Idris (estrella británica conocida por la serie "Snowfall"), Dylan Penn (actriz y modelo hija de Sean Penn y Robin Wright, conocida por "Flag Day"), Diane Kruger (actriz internacional famosa por "Troya", "Malditos Bastardos" y múltiples thrillers europeos) y Rossy de Palma (icono del cine español, musa de Pedro Almodóvar y figura clave de la cultura pop).

Pero eso no es todo. Por si te pareciera poco con los invitados que ha escogido, se espera la llegada de un "visitante misterioso". Una séptima persona de la que no han querido revelar su nombre, pero que promete ser el plato fuerte de la mesa.

Sin querer dar ningún tipo de detalles, Inditex promete que será "un encuentro que ninguno de ellos olvidará". Una especie de Cluedo en el que el misterio es el motivo de la quedada.

En la página web podemos ver un adelanto de lo que será la obra, que tendrá lugar a las 20:00 horas de España desde la propia aplicación de Zara. Por el momento, solo permite añadir el evento al calendario.