Vuelve a A Coruña el mercadillo navideño que Manos Unidas organiza para recaudar fondos

Manos Unidas ultima los preparativos para abrir las puertas de su tradicional mercado navideño en A Coruña. Un año más, con esta actividad se pretende recaudar fondos para financiar un proyecto concreto.

En esta ocasión se trata de la capacitación de un colectivo de mujeres víctimas de discriminación y violencia de género en aldeas de la India buscando que puedan emprender y mejorar sus vidas.

Desde el sábado 13 al domingo 21 de diciembre los locales parroquiales de la Iglesia de San Nicolás en A Coruña, estarán abiertos en horario de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes para recibir a aquellas personas que deseen visitar el mercadillo navideño de Manos Unidas. Los fines de semana se abrirá en horario de mañana 11:00-14:00 horas y tarde 17:00-20:00 horas.

En este mercadillo podrán encontrarse piezas de cerámica de Buño, cuadros, alguna antigüedad, productos de Manos Unidas para regalar, así como los pañuelos, bolsas, abanicos que, como es habitual, cada año diseña en exclusividad para Manos Unidas, Lorenzo Caprile.

Para el mercadillo de Navidad de 2025 se cuenta también con la colaboración de Pepe Rodríguez de MasterChef, embajador de Manos Unidas, que ha diseñado unos originales mandilones de cocina con su firma para la ONG.

"Elegir regalos desde la solidaridad es un modo de regalar un poco más desde el corazón", señala el delegado en Galicia de Manos Unidas, Paco

Cotelo.

El objetivo: mejorar la vida de unas 800 mujeres de la India

Manos Unidas dedicará el dinero recaudado en este mercadillo navideño a ayudar a financiar un proyecto de la ONG que ha centrado los esfuerzos de la delegación de A Coruña durante todo este año. Se trata de formar a un colectivo de 800 mujeres repartidas en 15 aldeas de la India, concretamente en el Estado de Maharashtra.

Las beneficiarias del proyecto pertenecen a diferentes tribus y han sufrido discriminación y violencia de género. Se pretende capacitarlas para que puedan emprender pequeñas empresas generadoras de ingresos para sus familias y aportarles formación en derechos e higiene. La población de esta zona de la India vive de la agricultura