Gloria (45), empleada de una administración de lotería: "Trabajamos mucho y solo nos quedamos el 4,5% de cada décimo"

La Navidad se nota en cada rincón. Todas las grandes ciudades gallegas, así como muchos municipios, lucen ya sus calles iluminadas y llenas de decoraciones festivas. Y, como cada año, las Administraciones de Lotería más conocidas presentan largas colas. Es el caso de La Favorita, en A Coruña.

Pocos coruñeses hay que no conozcan La Favorita, que desde 1958 reparte premios por toda la ciudad. Su historial es tan destacado que casi cualquier día es fácil ver una cola enorme junto a la fuente de Cuatro Caminos. No es para menos: acostumbra a dar numerosos premios, incluido 'El Gordo', del que repartió por última vez en 2018 con el décimo 03347.

"Este año se está vendiendo muy bien"

Desde Quincemil hemos hablado con Gloria, una de las 3 empleadas de La Favorita que trabajan incansablemente para vender todos los décimos posibles a sus clientes con un horario continuo de 09:30 hasta las 21:00 horas de la noche. "Trabajamos mucho más", dice Gloria sobre esta época del año. Y recalca. "Bastante más"

La Favorita es parte de la tradición en A Coruña. Gloria nos confirma que este año la venta de décimos está siendo especialmente intensa. "Este año se está vendiendo muy bien", asegura, mientras explica que, como siempre, las terminaciones que más se piden son "el cinco y el siete", que siempre escasean.

Entre las peticiones más curiosas están también los números relacionados con fechas especiales o acontecimientos más recientes: "El 13, el 69 y fechas especiales, como muertes de actores, de músicos...", enumera. La demanda puede llegar a extremos sorprendentes: "El otro día vinieron a pedirme, con una foto, el número de una lápida", algo que le llamó la atención, a la vez que le generó cierta risa.

En cualquier caso, lo que nunca falla es la preferencia por los números impares, que siguen siendo los más vendidos año tras año.

El deseo de La Favorita es vender todos los décimos que tienen disponibles. Aunque Gloria opina que es complicado, "la idea sería venderlos todos". Aun así, apunta que este año la cifra de ventas ha sido "mucho más que otros años", algo que atribuye a una mezcla de ilusión navideña y, quizá, de necesidad económica.

Sobre el precio del décimo y el reparto del dinero, Gloria nos aclara algunas dudas. Cada décimo cuesta actualmente 20 euros. "La Administración solo se queda el 4,5% de cada décimo. Es muy poco", afirma. Por ello, las administraciones llevan años defendiendo el aumento de las comisiones, pero por ahora no ha cambiado. Esto equivale a una ganancia de 90 céntimos por décimo.

Sí se ha hablado, en cambio, de una subida del precio del décimo, el cual se pretende aumentar a 25 euros. "No sé si será verdad o no, pero me parece una subida alta. Podía haber subido más progresivamente", indica Gloria.

La Favorita continúa trabajando para vender la mayor cantidad de décimos posibles a todos los clientes que confíen en la Administración y esperan dar 'El Gordo' una vez más para celebrar la ilusión y el espíritu navideño por todo lo alto.