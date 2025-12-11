Ferrol acoge el estreno del mayor espectáculo de danza, música y circo de Galicia

Ferrol acoge esta semana el estreno del mayor espectáculo de danza, música y circo de Galicia

Reinventio visitará las siete ciudades gallegas en diciembre y enero fusionando magia, circo, danza y música

Ferrol se prepara para convertirse este viernes 12 de diciembre en el escenario del estreno absoluto de Reinventio, una ambiciosa producción escénica que mezcla danza, magia, artes circenses e ilusionismo en un formato visual y narrativo pensado para emocionar y sorprender a todos los públicos. La función tendrá lugar en el Teatro Jofre de Ferrol, con tres representaciones los días 12 y 13 de diciembre.

Reinventio, creado por el ilusionista ferrolano Martín Varela junto a un equipo artístico de Galicia y artistas invitados, propone un viaje sensorial sin diálogos en el que se sigue la historia de un mago que ha perdido su ilusión y busca recuperarla recorriendo el universo de sus sueños y pesadillas. La obra combina números de ilusionismo, acrobacias, danza contemporánea, malabares y elementos aéreos que convierten cada escena en una experiencia única.

La producción, que cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia y la colaboración del Concello de Ferrol, inaugura así una gira por toda la comunidad que pasará por Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Las entradas para las funciones en Ferrol siguen a la venta a través de plataformas como Ataquilla y en la página oficial del espectáculo, con precios que oscilan entre los 15 y 25 euros más gastos de gestión.

Las fechas en toda Galicia

Con esta propuesta, Ferrol se sitúa en el mapa de los grandes estrenos culturales de la temporada navideña en Galicia, acogiendo un espectáculo que aspira a ser uno de los hits artísticos de estas fiestas y que, según sus responsables, busca “devolver al público la capacidad de asombrarse y creer en lo invisible”.