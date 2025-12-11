Así es 'Le Dîner', la película de Zara que reúne a invitados especiales en una cena misteriosa

Rossy de Palma, Chucho Valdés, Vincent Cassel, Damson Idris, Dylan Penn y Diane Kruger protagonizan una cena exclusiva organizada por Zara, la marca estrella del grupo Inditex, en uno de los restaurantes más elegantes de Madrid. Se trata de una película, producida por Little Spain y dirigida por Santos Bacana y Rogelio González. ¿El objetivo? Presentar por todo lo alto la nueva colección de la firma, ideal para acudir a cenas, especialmente en esta época navideña.

"Una velada tranquila en uno de los restaurantes más elegantes de Madrid, da un giro inesperado cuando un pequeño grupo de desconocidos decide quedarse a cenar", explican en un texto que acompaña al vídeo. A lo que añaden: "Entre conversaciones improvisadas y la llegada de un visitante misterioso, la noche se transforma en un encuentro que ninguno de ellos olvidará".

En la película vemos a Rossy de Palma interpretando el papel de jefa de sala dando órdenes al personal para que todo esté a punto para la cena. Poco a poco van llegando los invitados de lujo al restaurante. Además, Vincent Cassel interpreta a un misterioso desconocido que destaca por su atractivo y que cambiará el rumbo de los acontecimientos de la velada. Finalmente, termina siendo mágica gracias a las conexiones que se crean entre los asistentes. Además, el pianista de jazz cubano Chucho Valdés interpreta a un cocinero que finalmente los deleita con su música.

El vídeo se encuentra disponible en la página web y en la propia aplicación de Zara, así como en sus canales digitales. 'Le dîner' es la forma de Zara de hacer un guiño especial a la Navidad, la mejor época para unirnos como personas.

Se trata de una producción de Little Spain, que ha unido a los más grandes: Chucho Valdés (pianista y compositor de jazz de fama mundial), Vincent Cassel (actor francés célebre por "Cisne Negro", "Irreversible" y el cine de autor europeo), Damson Idris (estrella británica conocida por la serie "Snowfall"), Dylan Penn (actriz y modelo hija de Sean Penn y Robin Wright, conocida por "Flag Day"), Diane Kruger (actriz internacional famosa por "Troya", "Malditos Bastardos" y múltiples thrillers europeos) y Rossy de Palma (icono del cine español, musa de Pedro Almodóvar y figura clave de la cultura pop).