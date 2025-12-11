As Charlas do Xerión cierra 2025 con un homenaje al Judo Club Coruña por su 50 aniversario

As Charlas do Xerión celebra el próximo 17 de diciembre su último evento de este 2025 y lo hace con una edición especial: un homenaje al Judo Club Coruña por su 50 aniversario. El acceso es libre hasta completar aforo.

El evento se celebrará desde las 19:30 horas en la primera planta del Centro Comercial Cuatro Caminos, junto a Massimo Dutti. Esta cita tan especial busca convertirse en un homenaje a uno de los clubes deportivos con mayor trayectoria y relevancia de la ciudad.

El protagonista del encuentro será Bernardo Romay, fundador del club, cuya voz servirá de hilo conductor para recorrer medio siglo de historia del judo coruñés.

Los asistentes podrán conocer cómo nació el club, cómo fue creciendo generación tras generación y cómo se convirtió en una auténtica escuela de valores, deporte y formación humana a través de los recuerdos, vivencias y anécdotas que Romay compartirá con el público.

El Judo Club Coruña cumple 50 años de actividad ininterrumpida, formando a miles de judokas desde la base hasta la alta competición, manteniendo viva una filosofía basada en el respeto, la disciplina, el esfuerzo y la superación personal.

"Este homenaje quiere reconocer no solo los logros deportivos, sino, sobre todo, el legado humano construido durante cinco décadas", señalan desde la organización del evento.

Esta cita supondrá además el cierre del ciclo 2025 de As charlas do Xerión, que ha contado con invitados como Carlos Blanco, Xosé A. Touriñán o Carlos Sedes. Así, de esta forma tan especial, se pone el broche final al año con un acto de reconocimiento a uno de los pilares históricos del deporte coruñés.