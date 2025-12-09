A Coruña inaugura la exposición 'Puerto Negrero' sobre su pasado colonial y la trata transatlántica

El proyecto A Coruña entre Memorias: Historia, Colonialismo e Identidade inaugura el próximo 18 de diciembre a las 19:00 horas en el Muncyt la exposición A Coruña: Porto Negreiro, una revisión crítica de la memoria colonial vinculada al puerto coruñés y al papel que desempeñó en el tráfico transatlántico de personas esclavizadas.

La muestra propone una mirada crítica al pasado colonial de la ciudad, mostrando cómo el progreso se entrelazó con la violencia y revelando las fortunas, rutas y silencios que sustentaron la trata durante los siglos XVIII y XIX.

A través de documentos, imágenes y voces diversas, los visitantes podrán comprender las conexiones entre el desarrollo económico y social de la ciudad y su historia colonial.

El recorrido invita a reconocer las huellas de este legado en la arquitectura, la economía y el imaginario urbano, al tiempo que plantea una reflexión sobre cómo estas herencias continúan condicionando el presente.

La inauguración coincide con el Día Internacional de las Personas Migrantes, fecha que fomenta la reflexión sobre los movimientos humanos, las desigualdades históricas y la necesidad de construir sociedades más justas e inclusivas.