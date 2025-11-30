Todos los grandes eventos que acogerá A Coruña en diciembre 2025 para darle la bienvenida a la Navidad

Desde conciertos y espectáculos en directo de grandes artistas como David Bisbal o Rosario; pasando por diferentes mercados, exposiciones y ferias como el delicioso ExpoConvento; y terminando en grandes eventos como el Galicia Magic Fest.

Este mes de diciembre no nos permitirá aburrirnos ni un segundo. ¡Así que aprovecha y apunta tus planes favoritos ya!

Conciertos del mes en A Coruña

Uno de los grandes conciertos del mes de diciembre será el de David Bisbal, quien presenta 'Todo es posible en Navidad'

A lo largo de este mes podremos disfrutar de los conciertos en directo de algunos de los artistas más relevantes de la escena musical española e internacional: David Bisbal, Sen Senra, Rosario Flores, Luar la L... ¿A cuál de estos grandes espectáculos te apuntas?

En Quincemil hemos hecho una lista de cuáles son los imprescindibles de este mes de diciembre:

El jueves 4 el gran artista coruñés, Xoel López, vuelve a su ciudad natal para subirse al escenario del Palacio de la Ópera a las 20:30 horas. Podremos disfrutar de la presentación en vivo de su último álbum: Caldo Espírito (2025).

El viernes 12 a las 21:30 horas en el Coliseum tenemos una nueva cita con otro gran artista gallego: Sen Senra, quien le regala a la ciudad herculina una de sus 4 fechas exclusivas de su tour PO2054AZ: La Última Misa.

El sábado 13 regresa Rosario a la ciudad coruñesa para subirse al escenario del Palacio de la Ópera a las 21:00 horas, donde presentará su gira nacional Universo de Ley, homónima a su nuevo álbum de 2025, una recopilación sus mayores éxitos regrabados junto a otras grandes figuras de la música.

El sábado 13 a las 20:00 horas llega al Coliseum el gran David Bisbal con su gira exclusiva Todo es posible en Navidad. En este show no solo emocionará al público con sus versiones de villancicos clásicos, sino que presentará en directo las canciones de su nuevo disco, de nombre homónimo.

El jueves 18 a las 22:30 horas aterriza en la Sala Pelícano una de las voces más nuevas y exitosas del trap y drill latino. Se presentará en la ciudad de cristal con su tour internacional KHEEE, en el que hará un repaso por sus temas más destacados.

El viernes 26 a las 21:00 horas conquistarán el Palacio de la Ópera el grupo de Los Secretos, quienes vuelven a recorrer toda España para seguir presentando en directo sus mayores éxitos. Una vez más, darán un espectáculo con la banda al completo.

Todo el mes: Exposición de fotografía Wonderland de Annie Leibovitz

Entrada de la nueva exposición de la Fundación MOP: 'Wonderland'

El pasado jueves 20 de noviembre se inauguró oficialmente la nueva exposición que trae a la ciudad herculina la Fundación MOP (Fundación Marta Ortega Pérez) en una jornada a la que asistieron influyentes figuras como C. Tangana o Linda Evangelista.

La exposición bautizada como Wonderland es un auténtico homenaje a la fotógrafa y retratista Annie Leibovitz. Es un emocionante recorrido desde sus primeros años hasta la actualidad. Además, la visita podrá completarse con la proyección de la película Annie Leibovitz in wonderland.

La entrada será libre y sin reserva previa. El horario de lunes a jueves es de 10:00 a 20:00 horas; los viernes de 10:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas.

Todo el mes: Luces de Navidad en el centro de A Coruña

Alumbrado de Navidad de A Coruña en 2024 Quincemil

Desde el pasado 28 de noviembre las luces de Navidad, inauguradas por el ex-futbolista del Deportivo Bebeto, alumbrarán cada rincón de la ciudad herculina.

Uno de los mejores planes de esta época del año son los paseos nocturnos por el centro de A Coruña para admirar las nuevas luces de Navidad.

Este año podremos disfrutar de 2,8 millones de luces LED. Entre las grandes infraestructuras luminosas podemos destacar la esfera de luces de la dársena de la Marina y el árbol gigante, que esta vez se colocará también en el paseo marítimo debido a las obras de reurbanización de los Cantones.

Ya sea con familia y amigos, los coruñeses nunca malgastan la oportunidad de sacarse fotos y terminar su paseo en alguno de los bares o restaurantes de la zona, preferiblemente para disfrutar de un buen chocolate con churros.

Todo el mes: Mercado de Navidad

Mercadillo de Navidad en la plaza de María Pita en el 2022. Concello de A Coruña

Desde el pasado viernes 28 de noviembre se inaugurará oficialmente el Mercado de Navidad de la Plaza de María Pita, que se podrá visitar desde este mismo día hasta el viernes 2 de enero.

Los coruñeses podrán acercarse en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos estará abierto todo el día de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas. Por último, los domingos y festivos se podrá visitar de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes podrán comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También habrá un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Todo el mes: Pista de hielo en el Muelle de Batería

A Coruña volverá tener una pista de hielo estas Navidades en el Muelle de Batería Quincemil

Un plan imprescindible del invierno es pasar una mañana o tarde patinando sobre hielo para después poder disfrutar de otras actividades que ofrece el centro de la ciudad herculina.

Es por ello que el pasado 21 de noviembre se ha vuelto a instalar una pista de hielo en el Muelle de Batería. Se podrá disfrutar de estas instalaciones hasta el 1 de feberero.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Del 1 al 7 de diciembre: Fanzine Fest 2025

El primer gran evento del mes de diciembre será el Fanzine Fest 2025

Un año más, el Fanzine Fest regresa a diferentes salas y museos de A Coruña para presentar los proyectos de música electrónica de vanguardia en el noroeste peninsual. Tendrá lugar durante la primera semana del mes de diciembre: desde el lunes 1 hasta el domingo 7.

La programación de este año:

Lunes, 1 de diciembre

Boneco & Hey Pablo A las 20:00 horas en el Planetario Entradas a 10 euros en Ataquilla.com



Martes, 2 de diciembre

Bombyx Blow live + Jëan Fixx live En el Museo Bellas Artes Entrada libre



Miércoles, 3 de diciembre

FPS - BPM (sección de cine y videoclips) A las 20:00 horas en la DOMUS Entrada libre

(sección de cine y videoclips)

Jueves, 4 de diciembre

Promising / youngster + Angel Novcad A las 20:00 horas en la DOMUS Entradas a 10 euros en Ataquilla.com



Viernes, 5 de diciembre

Jerome Hill + Aizikovic + Lex G + Diego Sanjurjo A las 18:00 horas en la Fundación Luis Seoane Entrada libre



Sábado, 6 de diciembre

Ke Lepo & Félix Buff - Músculo! A las 12:00 horas en el teatro Colón Entradas a 15 euros en Ataquilla.com

- Músculo! Architectural DJ + Ekata DJ + Electric Rescue Live + Nute DJ + Trokas DJ A las 12:00 horas en la Fundación Luis Seoane Entrada libre



Domingo, 7 de diciembre

Garza Live + Lefrenk Live En la Iglesia de las Capuchinas Entrada libre

Elecktrógena DJ + Gnomalab VJ + Juan Lesta VJ + Kerrie DJ + Mist Gasp Live + Mucrovision VJ + Neukleonen Live + Orphx Live + Plant 43 Live + Roi & The Panic Room Live Av+ Slit Observers Live + The Panic Room VJ A las 17:00 horas en la Sala O Túnel Entradas desde 30 euros en Ataquilla.com



Del 3 al 8 de diciembre: ExpoConvento - XV Feria del dulce del convento

El cartel de la nueva edición de ExpoConvento

Desde el miércoles 3 hasta el lunes 8 se podrá disfrutar de la 15.ª edición de la Feria del dulce del convento, más conocida como ExpoConvento, donde se podrán probar y comprar los dulces navideños más esperados de la ciudad herculina: turrones, mazapanes, pastas artesanales... ¡Y mucho más!

A los usuales participantes de ediciones anteriores - las Carmelitas de Zaragoza, las Carmelitas de Aguilar de la Frontera en Córdoba y las Dominicas de Murcia- se han sumado el Monasterio Cirsterciense de Oseira y las Clarisas de Allariz.

Al igual que años anteriores, ExpoConvento tendrá lugar en la Iglesia Padres Capuchinos de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

5 de diciembre: Representación de la ópera Pélleas et Mélisande de Debussy

Una de las primeras obras representadas este diciembre será la ópera 'Pélleas et Mélisande' de Claude Debussy

El viernes 5, por primera vez, se representará en la ciudad herculina una de las óperas más conocidas de Claude Debussy: Pélleas et Mélisande. Nos adentraremos en un mundo de emociones sutiles y belleza melancólica donde la pieza central es el amor frágil de los protagonistas.

La Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de José Miguel Pérez-Sierra, y el Coro GAOS nos regalarán una jornada en el Teatro Colón desde las 19:00 horas donde exploraremos musicalmente las profundidades del alma humana.

Las entradas se encuentran a la venta en Ataquilla.com desde 27 euros.

Desde el 10 hasta el 14 de diciembre: SLAVA'S SNOWSHOW

Estas Navidades llega al Teatro Colón SLAVA'S SNOWSHOW, el espectáculo ideal para disfrutar en familia

El aplaudido espectáculo de clown navideño, SLAVA'S SNOWSHOW, llega a la ciudad herculina para ser estrenado el jueves 10 en el Teatro Colón a las 20:00 horas. Asimismo, la última función será el domingo 14 a las 19:00 horas.

Esta maravilla teatral, protagonizada por Slava Polunin, fusiona circo, clown, alegría y belleza en una especie de caos organizado que sumergirá a todo su público en un estado de feliz estupidez.

Tras más de 30 años girando por el mundo, este gran show llega a la ciudad herculina. ¡No te lo pierdas! Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 30,24 euros. La disponibilidad de días y horas se puede consultar en la misma página web.

13 de diciembre: La Cena Criminal

Cartel de la obra teatral interactiva 'La Cena Criminal'

¿Quieres vivir una experiencia única en compañía de tu familia o amigos? En ese caso, os recomendamos La Cena Criminal, un espectáculo gastronómico que te sumergirá en la escena de un misterioso crimen en el Museo del Louvre.

Esta obra de teatro interactiva tendrá lugar el sábado 13 a las 20:00 horas en el Hotel Alda Sada Marina. Y recuerda: el objetivo final de este encuentro es que se consiga resolver un asesinato entre platos deliciosos y copas de vino.

El Menú del crimen:

Entrante : Secretos ocultos

: Secretos ocultos Plato principal: Traición al punto

Traición al punto Postre : Dulce venganza

: Dulce venganza Bebida: Refresco, cerveza o vino

Las entradas están a la venta en fever.com desde 79,90 euros.

14 de diciembre: Brunch navideño en el Museo MEGA Estrella Galicia

El Museo MEGA Estrella Galicia organizará un Brunch navideño a mediados de mes

El domingo 14 se podrá disfrutar de un Brunch navideño en compañía de familia y amigos en el Museo MEGA desde las 12:00 hasta aproximadamente las 14:00 horas.

En esta velada tan especial, que ya anuncia la esperada llegada de las festividades de Navidad, se podrá vestir el clásico Ugly Christmas Sweater.

19 de diciembre: Check, un show bien de Álvaro Casares

'Check! Un show bien' de Álvaro Casares

Durante estas Navidades no podían faltar los mejores espectáculos de humor en la ciudad herculina. Es por eso que el viernes 19 a las 20:00 horas llega Álvaro Casares con su Check, un show bien al Teatro Ágora.

En este encuentro, el humorista compartirá con su público una serie de historias y anécdotas tan costumbristas como surrealistas.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,60 euros.

19, 20 y 21 de diciembre: Mercado das Nubes do Nadal

El Mercado das Nubes regresa en Navidad con una edición especial

El Mercado de las Nubes de la ciudad herculina regresa como edición especial de Navidad el viernes 19, el sábado 20 y el domingo 21.

Una vez más, el Mercado Municipal de San Agustín acogerá tres nuevas jornadas de compra sostenible y responsable en la que se visibiliza el talento y creatividad local.

20 de diciembre: El show de Bluey

El espectáculo infantil 'El show de Bluey' se estrenará este mes de diciembre en la ciudad herculina

El sábado 20 llega al Coliseum el aclamado Show de Bluey, inspirado en una de las series de animación infantiles más exitosas del momento.

En este espectáculo, los más pequeños de la familia acompañarán a la perrita Bluey y toda su familia en sus aventuras del día a día.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 31,32 euros. Las horas disponibles para disfrutar de este show son a las 12:00, 16:00 y 18:30 horas. ¡No te lo pienses más y hazte con ellas!

21 de diciembre: El libro musical de Luli Pampín

El show infantil 'El libro musical' de Luli Pampín

El domingo 21 a las 17:30 horas llega Luli Pampín al Palacio de la Ópera con su nuevo show El libro musical, un espectáculo ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.

Nos adentraremos en el mundo mágico y musical de Luli Pampín, donde conoceremos a Polvoso, un misterioso personaje que hace que las páginas olvidadas queden vacías y sin nada que contar.

Para evitar esto, Luli se propondrá crear un libro musical que esté abierto, lleno de alegría y luz.

Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

27 de diciembre: El Cascanueces de Ivanov Tchaikovsky National Ballet

Una de las grandes obras de Tchaikovsky, 'El Cascanueces', será representada este mes en el Palacio de la Ópera

El sábado 27 a las 20:00 horas aterriza en el Palacio de la Ópera la compañía Ivanov Tchaikovsky National Ballet con su representación de El Cascanueces, un espectáculo de ballet romántico que enamorará a todos su público.

La obra seguirá la coreografía original de Lev Ivanov para darle vida a esta fábula de espíritu navideño que se centra alrededor del sentimiento de la infancia perdida y el choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

Un plan perfecto para disfrutar en estas Navidades. ¡No te lo puedes perder! Es la única fecha que actuarán en la ciudad herculina. Las entradas están a la venta desde 46,20 euros en Ataquilla.com

27 y 28 de diciembre: Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad herculina este diciembre

El sábado 27 y el domingo 28 llega al Teatro Colón la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

29 de diciembre: ESFÍNTER 5 - Un espectáculo para pechar o ano

La comedia más esperada de la temporada de Navidad: ESFÍNTER 5

El lunes 29 a las 19:00 y 21:30 horas tenemos en el Teatro Colón una cita con el humor más esperado de la temporada de Navidad.

Y es que la comedia de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas -ESFÍNTER 5- regresa a los escenarios para pronunciarse como el espectáculo para pechar o ano. Podremos disfrutar de 90 minutos de tres queridos humoristas gallegos.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 16,60 euros. ¡No te lo pienses más y no te quedes sin tu asiento!

31 de diciembre: XVI Carrera Popular San Silvestre

Cartel de la edición 2025 de la Carrera Popular de San Silvestre

El último día del mes, miércoles 31, se podrá disfrutar de la XVI edición de la carrera popular de San Silvestre, un evento deportivo que recorrerá 7,5 kilómetros por la ciudad herculina.

La salida y llegada se situará en O Parrote en dirección del Cantón Grande. El horario de salida será a las 17:00 horas para la carrera absoluta y a las 16:00 horas para las carreras infantiles.

El precio de inscripción será de 12 euros para la modalidad adulta y de 5 euros para la modalidad infantil. Habrá una tercera modalidad, CanSilvestre, que costará 15 euros.

Para más información se puede consultar su página web.

Adelanto del mes de enero: Reinventio

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El 2025 se acaba, pero eso no significa que sea el fin de los grandes eventos en la ciudad herculina. Y es que el sábado 3 y el domingo 4 de enero llega el nuevo espectáculo REINVENTIO.

Este espectáculo fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutrar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces apúrate y consigue las entradas de REINVENTIO en Ataquilla.com desde 13,60 euros.