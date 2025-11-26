Luz Casal arrasa en 'La Revuelta': 600 huevos de regalo al Banco de Alimentos y 1 entrada a cada miembro del público

La gallega Luz Casal ha acudido a La Revuelta para presentar su nuevo proyecto, "Me voy a permitir", su décimo octavo disco que sale a la venta el próximo 28 de noviembre. Con esto, la cantante reafirma que es una de las artistas gallegas más reconocidas gracias a su larga y emblemática trayectoria, convirtiéndose en un icono no solo de Galicia, sino de toda España.

Natural de Boimorto (A Coruña), Luz Casal sigue cosechando éxitos a sus 67 años . Recientemente, ha sido reconocida como marquesa de Luz y Paz por el Rey Felipe VI. Durante el programa, la artista se sumó al tono cómico del programa, siguió el ritmo a Broncano e incluso aportó sus propias bromas. Te contamos cómo ha sido la entrevista de la gran Luz Casal.

Los regalos de Luz Casal al programa

Luz Casal llegó a La Revuelta con humor... y con "600 huevos, dos para cada persona (del público)". Recordó sus orígenes: "Nací en la aldea de Orros, en Boimorto. Lo que hay alrededor es gente que se dedica a la ganadería". Por eso y porque "este es un programa con huevos", decidió regalar huevos al público, bromeando con que alguno podría tirárselos.

Luego propuso donarlos al Banco de Alimentos y compensó al público con entradas para su concierto el 17 de enero en el Movistar Arena de Madrid. Habló del Festival de la Luz, que organiza en su pueblo: "Es un festival benéfico, musical y dura 3 días".

La marquesa de Luz y Paz en La Revuelta

"Es una leyenda, la queremos un montón. Un aplauso para Luz Casal", así presentaba David Broncano a la artista gallega para darle la entrada al programa. "Estoy contenta y agradecida de que me hayáis invitado al programa", replicó ella.

David Broncano se interesó por su título de marquesa de Luz y Paz, que le concedió el rey Felipe VI hace unos meses. Bromeó diciendo: "Soy la cuarta por arriba; hay alguna persona que me cae regular y que está en el escalafón más abajo y estoy deseando coincidir", comentario que arrancó las risas del público antes de aclarar: "Es broma".

Reivindicó sus raíces con un guiño a Broncano: "Soy una mujer de aldea", a lo que él respondió "de aldea y marquesa", y ella remató: "Eso sí". Relató cómo recibió la noticia del título real, reaccionando con un espontáneo "Yupi", cuando le llamó el representante de la Casa Real para comunicárselo.

Su décimo octavo disco

Concierto de Luz Casal en 'La Revuelta' @larevuelta_tve

Luz Casal presentó su nuevo disco, "Me voy a permitir", que verá la luz el próximo 28 de noviembre. Contó que empezó con la idea de hacer un álbum como intérprete, buscando canciones compuestas o interpretadas por mujeres para versionarlas.

Entre las colaboraciones destaca la de Carla Bruni: "No la conocía personalmente, pero sí que había pensado en una de sus canciones para versionar", dijo antes de bromear: "No tiene una gran voz, pero..." desatando las risas del público.

Este disco incluye Nada es imposible, cuyo origen se remonta al momento en que conoció a Noah Higón, una joven que acudió hace tiempo al programa que padecía 7 enfermedades raras y demostró una valentía, naturalidad y madurez envidiable.

Al ver aquel programa, Luz Casal no pudo evitar ponerse a componer, del mismo modo que tampoco pudo resistirse a pedirle a Noah que participara en el videoclip.

Así fue la visita de Luz Casal a 'La Revuelta', que nos deja frases como la siguiente: "Cuando voy a la aldea tengo una vecina de 90 y tantos años, María, que me da unas lecciones que me muero. Estar rodeada de los mejores es muy bueno".