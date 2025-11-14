¿Cómo comemos los gallegos? Dieta equilibrada, pero con menos fruta y pescado

Galicia se mantiene entre las comunidades con una dieta más equilibrada, según el estudio “¿Cómo comemos? Análisis del consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional”, elaborado por la Fundación EROSKI. El informe analiza el gasto y el consumo de alimentos y bebidas a partir de los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) entre 2022 y 2024.

El estudio revela que ninguna comunidad autónoma alcanza los niveles ideales de consumo en los cuatro grupos de alimentos recomendados —frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y pescado—, aunque Galicia presenta un patrón alimentario equilibrado y por encima de la media estatal. En la comunidad, los alimentos de consumo recomendado diario y frecuente suponen el 76% del total, frente al 73,5% de la media española.

A pesar de su buena posición, el informe detecta señales de retroceso en algunos grupos clave: una ligera caída en el consumo de frutas y hortalizas y una reducción del pescado, históricamente elevado en la comunidad. Paralelamente, la carne gana peso en la dieta, lo que altera el equilibrio tradicional de la Dieta Atlántica gallega, caracterizada por un mayor protagonismo del pescado frente a la carne.

Asimismo, el estudio subraya un cambio en los hábitos de consumo de lácteos: desciende el consumo de leches fermentadas naturales mientras aumenta el de postres lácteos azucarados o edulcorados, lo que supone una pérdida de calidad nutricional en este grupo.

Por el contrario, las legumbres mantienen una presencia destacada en la alimentación gallega, situándose por encima de la media nacional y confirmando su papel como uno de los grupos con mejor comportamiento dentro de la dieta regional.

Evolución del consumo y del precio medio

Entre los dos años comparados, Galicia muestra una ligera tendencia descendente en los alimentos de consumo recomendado diario (frutas y hortalizas), con una reducción de 0,4 puntos porcentuales en su peso total. En conjunto, las categorías de consumo más recomendado —frutas y hortalizas, frutos secos, legumbres y pescado— apenas presentan una disminución de 0,01 puntos porcentuales respecto a 2022. Mientras, las categorías de consumo ocasional o no recomendado (dulces, snacks o bebidas alcohólicas) mantienen una participación estable en torno al 24%, por debajo del 26,5% de la media nacional. Estos datos reflejan un patrón de consumo todavía equilibrado, aunque con margen de mejora para recuperar los valores de años anteriores y mantener la esencia de la Dieta Atlántica.

En términos de gasto, Galicia mantiene una composición estable en el conjunto de su cesta. Entre 2022 y 2024, el gasto medio por persona aumentó un 13%, mientras que el volumen total de alimentos consumidos descendió un 2%, una tendencia similar a la del conjunto de España. El informe destaca además que el precio medio por kilo de los productos saludables es inferior al de las categorías menos recomendadas, por lo que mejorar la dieta no implica un mayor coste económico.

“Galicia parte de una base sólida en alimentación saludable, pero necesita reforzar el consumo diario de frutas y hortalizas y recuperar el papel del pescado y los lácteos naturales en su dieta tradicional. La educación alimentaria y el acceso a productos frescos y de proximidad seguirán siendo claves para avanzar hacia un patrón más equilibrado”, afirma Alejandro Martínez, director de la Fundación EROSKI.