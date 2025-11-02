¿Salen menos de fiesta los jóvenes gallegos? "La generación Z es de vida sana"

Desde hace 5 años, el botellón está prohibido de manera general en Galicia. Las primeras restricciones comenzaron en A Coruña en el 2007 y desde entonces —pandemia mediante— los hábitos a la hora de salir de fiesta han ido cambiando, especialmente entre los jóvenes, quienes además hacen frente a una caída de su poder adquisitivo.

Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente de la sala Pelícano de A Coruña, admite que hoy en día "se sale menos que antes". A nivel general, los locales de ocio nocturno gallegos han visto una caída del 11% en la facturación global y, mientras que el segmento de 18 a 22 años continúa siendo el mayoritario, su presencia también ha bajado.

Uno de los últimos estudios llevados a cabo por la Fundación Fad Juventud en este sentido indicaba que antes de la pandemia, en 2019, solo el 22,7% de jóvenes españoles declaraban ir de copas, bares o discotecas muy frecuentemente.

En el 2024, atendiendo a toda la población, el gasto en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes fue el que registró un mayor descenso, situado en un 5,8%. Por su parte, los jóvenes de 16 a 29 años solo gastaron ese año un 1,07% de su presupuesto en ello, siendo este el grupo en el que menos gastan.

La evolución también ha sido a la baja en Galicia, donde los gallegos pasaron de gastar una media de 227 euros al año en alcohol y otras sustancias en el 2015 a 196 euros en el 2024.

Diz explica que "ahora la generación Z es más de vida 'sana' y cubren su parte musical con los festivales". Carlos Infanzón, coruñés de 19 años, es un ejemplo de ello. Este joven que estudia en Santiago compite en judo, así que reconoce que el "dedicarle menos tiempo a competir y entrenar" le motivaría a salir más de fiesta.

Mientras que algunas personas de su grupo salen dos veces por semana, él suele salir "una cada dos semanas". A los entrenamientos se le suman los estudios, y reconoce que los gastos y los hábitos de vida influyen en su decisión de salir menos de fiesta.

En contraposición, su hermana Marta, de 27 años, recuerda que en su época universitaria salía de fiesta dos veces a la semana de manera habitual. Ahora, "prefiero ir a tomar algo después de cenar en vez de meterme en una discoteca", a donde va una vez cada 4 o 5 meses.

"Si volviera a la etapa universitaria con los precios de ahora no podría salir tanto o iría a menos discoteca" Marta Infanzón, de 27 años

La reducción de su tiempo libre por el aumento de las responsabilidades y la vida laboral son los principales motivos que hacen que no salga de fiesta, aunque el factor económico siempre está en el horizonte. "A pesar de que sea bastante más caro, al salir cada tanto tiempo no me influye el precio. Pero si volviera a la etapa universitaria con los precios de ahora no podría salir tanto o iría a menos discoteca", admite.

Desde el sector ven la clave diferencial "en si creas actividad que los motive a salir de casa. Salir por salir a esta generación le cuesta más, pero como toda en la vida es algo cíclico", comenta Luis Diz.

Iria García, estudiante coruñesa de 20 años, reconoce que ella y sus amigas salen menos porque "en general la gente suele salir más en el primer año porque es todo nuevo y conoces a un montón de gente y eso anima. A veces no es fácil coordinar a todos para salir; yo pocos jueves he salido".

Como ella no hace frente a los gastos de un piso de estudiantes, reconoce que no le influyen los costes, aunque a compañeros que no viven con sus familias sí les sucede. La economía también hace que, cuando salen de fiesta, se decanten por hacer la previa en algún piso: "Sale más barato que ir a algún pub y a mí parecer es mucho más divertido".

Los tardeos son las nuevas noches de fiesta

Compensando la balanza, la generación X (nacidos entre 1965 y 1981) mantiene en cierto sentido la actividad de los locales de ocio nocturno que, cada vez más, se apuntan a la tendencia del tardeo.

Diz comenta en este sentido que los mayores de 40 años "salen muchísimo más". Con horarios de fiesta habitualmente de 18:00 a 23:30 horas, esta alternativa se ha convertido en poco tiempo en una opción más atractiva para seguir disfrutando de la música y la fiesta, sin tener que perder los domingos con resaca.

Propuestas novedosas como el tardeo funcionan en un momento en el que, como apunta el presidente de Galicia de Noite, "la gente consume un ocio de calidad y es más exigente en lo que consume". En este sentido, "se trata de darles lo que demandan, que ya no es lo de antes. Ahora valoran que el local tenga una buena infraestructura, un buen sonido, buenas instalaciones y que esté acorde a los tiempos que corren".