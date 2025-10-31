Fransy González presenta 'Manhe' en el Teatro Colón de A Coruña

El Teatro Colón de A Coruña será el escenario, el domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas, de un concierto irrepetible: Manhe, la primera propuesta en solitario de la cantareira arteixana Fransy González.

La artista estará acompañada por Pedro Lamas y la Orquesta de Cámara Gallega, en un espectáculo que busca elevar la música tradicional gallega a un formato cuidado, elegante y lleno de fuerza.

Manhe es un proyecto a corazón abierto, en el que Fransy asume por primera vez el liderazgo y el papel de solista, tras una trayectoria de más de tres décadas dedicadas a la música de raíz.

Su voz y sus percusiones se fundirán con el sonido de una orquesta de cuerda con más de veinte músicos, bajo la dirección y los arreglos de Pedro Lamas.

Con esta propuesta, Fransy ofrece un viaje emocional por nuestra herencia musical, donde tradición y contemporaneidad dialogan y laten al mismo ritmo. El concierto está organizado por el ayuntamiento de A Coruña y la Diputación de A Coruña, y las entradas se pondrán próximamente a la venta.

La artista, nacida en Grenoble en 1972, es una de las voces más reconocidas de la música tradicional gallega. Fundadora y directora de la Escuela de música y baile tradicionales Xiradela de Arteixo, lleva más de treinta años investigando y recopilando cantos de raíz, con especial atención a la comarca de Bergantiños.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Carlos Núñez, Dulce Pontes, Erik Marchand o el Ars Nova Ensemble, representando la música gallega en escenarios de todo el mundo.

Tras iniciar un proyecto junto a Davide Salvado y grabar su primer trabajo en solitario con CRNDS, llega ahora el momento de Manhe, el punto de encuentro entre su voz, una gran orquesta y toda la emoción de la música más auténtica de Galicia.