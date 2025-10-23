Todos los planes de A Coruña que puedes hacer este fin de semana: cine, teatro, conciertos...

Todos los planes de los que puedes disfrutar este fin de semana en A Coruña

La temporada de verano ha llegado a su fin en la ciudad herculina. Junto con el cambio horario, el otoño entra con fuerza en A Coruña, dejando con él un tiempo lluvioso y nublado. Pero no por ello bajamos el ritmo de eventos, sino que ahora se abren mil posibilidades para disfrutar con familia y amigos.

Desde el concierto sinfónico de Morricone, Zimmer y Williams, pasando por los monólogos de Daniel Fez o Maru Candel y terminando con grandes eventos como la ExpoBEC, la feria de Bodas y Comuniones de Galicia. ¿Cuáles tienes apuntados en tu agenda?

Conciertos del fin de semana

Uno de los primeros grandes espectáculos del fin de semana será Abbey Road, un tributo a The Beatles

Nos esperan unos días cargados de tributos a grandes figuras de la música. Empezaremos el fin de semana con dos grandes conciertos que le hacen honor a dos grupos que marcaron un antes y un después en la música: The Beatles y Dire Straits.

El viernes 24 nos adentramos en el fin de semana con el gran espectáculo que acogerá el Teatro Colón a las 20:30 horas: Abbey Road, un inigualable tributo a The Beatles. Cantarán grandes éxitos, como Love Me Do o

El mismo día, viernes 24, también podremos disfrutar de The Dire Straits Experience con su espectáculo Shiver in the dark. A las 21:00 horas, el Coliseum acogerá un gran homenaje a las mejores canciones de Mark Knopfler de la mano de su antiguo compañero, Chris White.

Paralelamente, el sábado 25 a las 20:30 horas el cantautor Santiago Auserón llegará al Palacio de la Ópera en compañía de su fiel banda - La Academia Nocturna- para ofrecer a la ciudad herculina un concierto inolvidable. El ex integrante reelaborará en directo algunos de sus mayores éxitos de Radio Futura o

Finalmente, el domingo 26 cerraremos el fin de semana por todo lo alto con un espectáculo sinfónico de la música de Morricone, Zimmer y Williams a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera. Será un espectáculo protagonizado por la Royal Film Concert Orchesta.

Proyecciones del fin de semana

Cartel de la película 'La Maternal' de Pilar Palomero

Durante este fin de semana continuaremos con la nueva programación de proyecciones cinematográficas del mes de octubre.

Por un lado, el CGAI seguirá celebrando el centenario de Maurice Pialat, un ciclo que ya había iniciado el mes de septiembre. Como novedad de este nuevo mes, se podrá disfrutar de varias sesiones que harán una Retrospectiva del cineasta Travis Wilkerson, así como de su esposa, Erin Wilkerson.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 23 a las 18:00 horas - Requiem for Progress de Travis Wilkerson

a las 18:00 horas - de Travis Wilkerson Jueves 23 a las 18:00 horas - Los Angeles Red Squad: The Communist Situation in California de Travis & Erin Wilkerson

a las 18:00 horas - de Travis & Erin Wilkerson Jueves 23 a las 20:00 horas - Van Gogh de Maurice Pialat

a las 20:00 horas - de Maurice Pialat Viernes 24 a las 18:00 horas - Danza no foco de Marghe Morello

a las 18:00 horas - de Marghe Morello Viernes 24 a las 20:30 horas - El niño (Le garçu) de Maurice Pialat

a las 20:30 horas - (Le garçu) de Maurice Pialat Sábado 25 a las 18:00 horas - Van Gogh de Maurice Pialat

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

BEGYNDELSER (Volver a ti) de Jeanette Nordahl - Jueves 23 y viernes 25 a las 20:00 horas, sábado 25 a las 17:30 y 20:00 horas.

(Volver a ti) de Jeanette Nordahl - y a las 20:00 horas, a las 17:30 y 20:00 horas. La Maternal de Pilar Palomero - Jueves 23 y viernes 24 a las 20:00 horas, sábado 25 a las 17:30 y 20:00 horas.

Obras de teatro del fin de semana

La obra de teatro 'Las preciosas ridículas' de Arroz con Costra Producciones

El fin del verano -que se ha alargado más de la cuenta- trae consigo un clima ideal para disfrutar de las representaciones teatrales que ofrecen las diferentes salas de teatro de A Coruña.

En Quincemil hemos hecho una recopilación de las citas teatrales más importantes de este fin de semana. ¿A cuáles vas a asistir?

Viernes 24 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano - Las preciosas ridículas de Arroz con Costra Producciones. Esta obra adapta a la actualidad el clásico de Molière, Madelón y Cathos , para narrar la historia de dos jóvenes obsesionadas con las redes sociales, Las Preciosas , quienes llegan a París en busca del amor.

a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano - de Arroz con Costra Producciones. Sábado 25 a las 20:30 horas en el Teatro del Andamio - Esas cousas marabillosas de Empatía Teatro. Una obra original de Duncan Macmillan, traducida por Avelino González, en la que un niño de siete años, tras el intento de suicidio fallido de su madre, comience a hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo.

a las 20:30 horas en el Teatro del Andamio - Esas cousas marabillosas de Empatía Teatro. Domingo 26 a las 11:30 horas en el Centro Ágora - Alma de Labú Teatre. Un viaje poético y sensorial por las cuatro estaciones del año. Cada una de ellas tomará forma a través de los objetos y materiales que irá encontrando la protagonista.

a las 11:30 horas en el Centro Ágora - de Labú Teatre.

Espectáculos de humor del fin de semana

La cantante y humorista sevillana Maru Candel será una de las grandes citas de este fin de semana

A lo largo de estos días podremos disfrutar de los monólogos de tres inigualables humoristas españoles.

El viernes 24 a las 20:00 horas arrancamos los motores con el show de Javito Rivas, bautizado como Recalculando ruta, en la Sede Afundación. Nos sumergiremos en los recuerdos nostálgicos de los años 90 en compañía de este gran cómico.

Paralelamente, el mismo tendremos un plan alternativo, propuesto nada más y nada menos que por Daniel Fez, la nueva sensación de TikTok. Se presentará a las 20:00 horas en el Teatro Ágora para presentar su espectáculo La vida regulinchi, donde reflexionará de temas tan amplios como el amor o los videotutoriales.

El sábado 25 finalizamos con todo lo alto con Maru Candel, quien estará a partir de las 20:00 horas en la Sede Afundación para hacer romper a todo su público en carcajadas con su nuevo monólogo, donde fusionará stand up, improvisación... ¡Y hasta música! ¿Te lo vas a perder?

Ciclo Tándem del Teatro Colón

Cartel de los últimos espectáculos del ciclo Tándem

Este fin de semana podremos asistir a la clausura del Ciclo Tándem del Teatro Colón, una serie de conciertos en directo que tienen como objetivo principal unir diferentes estilos y experiencias a través de conciertos dobles.

Las entradas para asistir a cualquiera de los conciertos del ciclo Tándem son gratuitas, pero el aforo será limitado. ¡Date prisa antes de que se agoten!

El sábado 25 a las 20:00 horas podremos asistir al final de este ciclo músico-cultural. Los protagonistas de esta última cita serán Emilio José y Suelen Estar Quartet. Este artista se unió a esta formación para crear un proyecto que estrenarán en primicia en la clausura de Tándem.

Salón MotorCasión 2025

Cartel de la edición 2025 de MotorCasión

Este año podremos asistir a la XXIX edición del tradicional salón MotorCasión, que se celebrará desde el jueves 23 hasta el domingo 26. Una cita que ningún amante del motor se podrá perder.

Se instalará nuevamente en EXPOCoruña, ocupando aproximadamente 13.000 metros cuadrados y un total de 700 coches expuestos, todos pertenecientes a los mejores concesionarios de la comarca.

Las entradas estarán a la venta en taquilla a lo largo de la celebración del evento.

Mercadillo vintage Billy's

Cartel del Mercadillo vintage que se podrá visitar este fin de semana

Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 se podrá disfrutar del Mercadillo de moda vintage Billy's en la Daji Room del número 6 de la calle Pla y Cancela. Tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Durante tres días completos se podrá visitar este mercadillo, que contará con más de 2.000 prendas vintage de grandes marcas, como Nike, Adidas, Lacoste, Carhatt, Levi's y mucho más. Todas estas tendrán precios económicos y muy competitivos, desde los 9 euros.

Regata de Dragones Cidade da Coruña

Cartel de la II edición de la Regata de Dragones Cidade da Coruña

El sábado 25 -si el tiempo herculino lo permite- tendrá lugar la II edición de la Regata de Dragones Cidade da Coruña. Es un evento deportivo englobado dentro de A Coruña Nautical Festival.

ExpoBEC Feria de Bodas y Comuniones Galicia

Cartel de la edición 2025 de la ExpoBEC Feria de Bodas y Comuniones Galicia

El sábado 25 y el domingo 26 podremos asistir a la gran Feria de Bodas y Comuniones en Galicia: ExpoBEC.

Serán dos jornadas completas en Palexco donde más de 50 empresas dedicadas a comuniones y bodas asistirán a todas aquellas personas que estén organizando algunas de estas celebraciones.

El horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas.

Fútbol: R.C. Deportivo vs R. Valladolid

Escudo del RC Deportivo RC Deportivo

El domingo 26 a las 21:00 horas tenemos una nueva cita en el Estadio de Riazor. En esta nueva jornada, el equipo blanquiazul se enfrentará al Real Valladolid.

Roteiro de Viños Poéticos - Pan e Palabra

Cartel del roteiro que se ha organizado para este fin de semana

Si el domingo 26 lo que te apetece es un plan diferente puedes sumarte a la propuesta de la Librería Galgo Azul: un roteiro de vinos que será acompañado de poseías de todos los tiempos acerca del mundo del pan.

Es una propuesta alternativa al vermú, hecha para todos aquellos amantes del vino y la poesía. El encuentro dará inicio a las 12:30 horas.

La entrada a este evento es de 14 euros e incluirá la degustación de tres vinos, panes de alrededor de todo el mundo y petiscos.

XI edición Carrera Popular O Ventorrillo

Cartel de la carrera popular que se celebrará este fin de semana en el Ventorrillo

El domingo 26 tendrá lugar la XI edición de la Carrera Popular de O Ventorrillo. Su salida y meta estarán ubicadas en la vía Alcalde Jaime Hervada, haciendo cruce con la calle Alcalde Salorio Suárez.

La prueba tendrá un recorrido máximo de 6.000 metros, respectiva a la categoría absoluta, que asimismo dará inicio a las 10:00 horas.

El resto de categorías empezarán a correr a partir de las 11:15 horas. Las distancias variarán entre los 100 y 2.265 metros.