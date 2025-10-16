El Festigual vuelve a A Coruña con nuevas ubicaciones para celebrar la inclusión y la diversidad social

El Festigual vuelve a A Coruña con nuevas ubicaciones para celebrar la inclusión y la diversidad Cedida

El Festigual, el festival de las artes inclusivas, regresa a A Coruña del 5 al 28 de noviembre para ofrecer, en doce espacios de la ciudad, teatro, música, danza, artes visuales, exposiciones, charlas y talleres, en una programación que combina creación contemporánea y espectáculos familiares con propuestas sobre temas de actualidad y actividades participativas.

La iniciativa, de la Fundación Emalcsa con la colaboración del Concello da Coruña, cuenta con el apoyo de la Diputación, se presentó este jueves en la casa del concello coruñés y intervinieron la portavoz del gobierno provincial, Avia Veira; Nereida María Canosa, vicepresidenta de la Fundación Emalcsa y concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña; María Belén Rey, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación María José Jove y responsable del programa Cultura Accesible y Festigual; Carlota Pérez, de Experimentadanza; e Irasema Damaso Carballido, responsable de RSE de Vegalsa-Eroski.

La portavoz provincial señaló que "es un orgullo ver cómo este festival crece y cómo cada vez es más transversal en cuanto a disciplinas artísticas, y cómo cada año gana en profesionalización, cantidad y calidad. Es muy gratificante ver cómo desde la Fundación Emalcsa, con este Festigual, hacéis de nexo de unión con todo este tejido social y con toda esta creación cultural".

Asimismo, Veira añadió que, en la Diputación, "tenemos un eje vertebrador, un principio fundamental del que nacen todas nuestras políticas: el derecho a la cultura. Por un lado, el derecho a acceder a la cultura independientemente de tu género, de tus recursos económicos, de tu código postal, de tu edad o de tu condición, seas una persona con discapacidad o con diversidad funcional o no. Y, por otro, el derecho a crear cultura independientemente de tu género, de tus recursos económicos, de tu código postal, de tu edad o de tu condición, seas una persona con discapacidad o con diversidad funcional o no".

"El Festigual", añadió, "es una programación muy amplia que está muy alineada con nuestra perspectiva, con ese principio fundamental, por lo que para nosotros es un placer poder contribuir económicamente y dar soporte para que un año más la ciudad de A Coruña pueda contar con este festival, que cada año nos transforma un poquito, que nos hace mejores personas, gracias al cual cada año también descubrimos nuevas creadoras y vemos crecer artísticamente a otras".

Programa

El Teatro Colón, las sedes de las fundaciones María José Jove y Marta Ortega, la Cárcel de Curtis, el Hospital de Oza, el Centro Ágora, la Casa del Agua y el Fórum Metropolitano son algunos de los espacios que albergarán un programa en el que, según sus promotores, "la inclusión no es un apartado especial, sino la forma natural de hacer cultura".

"El objetivo", explican, "es garantizar el acceso universal a la cultura y promover la participación activa de todas las personas en la vida artística de la ciudad, con especial atención a quienes están en situación de vulnerabilidad".

El programa completo puede consultarse a través del siguiente enlace, entre las propuestas destacan: