El Banco de Alimentos de A Coruña celebra en noviembre su Gran Recogida: "Necesitamos más donaciones"

El Banco de Alimentos Rías Altas celebrará los días 7 y 8 de noviembre su Gran Recogida. El presentador Xosé Ramón Gayoso será una vez más el padrino de esta iniciativa que se realizará en los supermercados de A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela y para la que son precisos voluntarios y donaciones ante la necesidad urgente de alimentos.

El presidente de esta entidad, Manuel Mora, ha explicado este jueves en la presentación de la Gran Recogida que el Banco de Alimentos solo puede cubrir el 12% de la demanda que recibe. "Bajamos del 15-16% al 12%".

"Necesitamos más donaciones de las entidades y de los particulares", señaló Mora, según recoge Europa Press. La institución atiende a 160 entidades de la provincia, lo que supone entre 24.000 y 25.000 beneficiarios.

"Las donaciones ya se han agotado todas y ahora nosotros compramos alimentos a través de las ayudas que recibimos de la administración, de empresas, de particulares, desde aportaciones de cinco euros", ha explicado Manuel Mora, que ha recalcado: "Es muy importante saber que la ciudadanía está ahí".

La institución cerró la campaña del año pasado con unos "110.000 kilos" recogidos: "Esperamos llegar a los 130.000 o 135.000 kilos en esta ocasión". Los productos que más se necesitan son "conservas vegetales, de pescado, leche, aceite, cacao, galletas, cosas del desayuno, eso nos urge".

"La última recogida importante que hicimos fue en mayo y esa se nos acabó en agosto", señaló Mora, que ha indicado que con lo que se aporte en noviembre, cuentan con poder llegar a mayo de 2026.

Voluntarios

Las personas que participen como voluntarios en la Gran Recogida "solamente tendrán que dedicar entre dos y tres horas de su tiempo en el establecimiento que elijan" de cara a la cobertura de más de 200 supermercados, ha precisado Mora.

"Nos harían falta 2.800 personas, para que no queden, como el año pasado, supermercados sin cubrir", ha concretado el presidente de la institución, que señala que "con presencia de voluntarios la cantidad aportada es mayor".

Cualquier persona interesada podrá anotarse como voluntaria tanto en solitario como con amigos, en familia o con compañeros de trabajo a través de la web o llamando por teléfono.

Gayoso, por su parte, ha remarcado que colaboró en esta iniciativa aportando alimentos, pero no como voluntario, y ha animado a la sociedad a que colabore en esta campaña: "Esto es una realidad social que a nadie le gusta, ojalá los Bancos de Alimentos no tuvieran que existir, pero ahora tenemos que poner más empeño".