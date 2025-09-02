Compostela Street Festival 2025: el mejor deporte, música y arte urbano llegan a Santiago

El esperado festival ofrecerá del 19 al 21 de septiembre competiciones de deportes urbanos de reconocimiento nacional y actuaciones musicales variadas con grandes artistas del panorama actual

Cuenta atrás para el Compostela Street Festival, un festival gratuito de repercusión nacional que se celebrará en la capital gallega el amor por la cultura y los deportes urbanos con hasta 10 disciplinas diferentes.

El evento, que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 en el entorno del Campus Sur de la Universidad de Santiago, está organizado por la Asociación Vella Escola y Cultura Urbana Shop, con la colaboración del Concello de Santiago de Compostela, la Xunta de Galicia, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Diputación da Coruña.

Además, este festival estará abierto a todo el público que quiera disfrutar de un fin de semana con una programación muy completa que te detallamos a continuación:

Viernes 19 de septiembre

La jornada inaugural comenzará a las 19:00 horas con una Gran Gala de Apertura en la que también habrá espacio para un saludo institucional y la intervención de la asociación Poten100mos, que trabaja junto a las personas en riesgo de pobreza y exclusión para brindarles mejores oportunidades y más recursos.

A continuación comenzarán los conciertos de música urbana con las actuaciones de La Blackie, DJ Mil, André GS, Daya y O Pirata que se extenderán hasta las tres de la madrugada.

Sábado 20 de septiembre

Competiciones deportivas urbanas y actividades culturales se darán cita en el segundo día del festival, con una jornada muy dinámica. Entre las competiciones destaca el Campeonato de España de Breaking, el Basket 3x3, el Open Galego y categorías Sub-15 de Skate y también el concurso de Freestyle.

Paralelamente, cultura y ocio se darán la mano durante todo el día ofreciendo talleres de parkour, slackline, freestyle football y custom art en la zona de niños, así como exhibiciones de graffitis, open parks, área gastro y street market.

Al caer la noche, la música urbana volverá a tomar el escenario con artistas como C Mirazo, Ricky Hombre Libre y Lady Funk.

Domingo 21 de septiembre

La jornada final de este gran festival concentra las actividades para toda la familia mencionadas anteriormente junto con las competiciones más espectaculares: Campeonato Internacional de Street Workout, Open Nacional de Beatbox, Final de la Liga Galega de Breaking y Basket 3x3.